Adana’da depremzedeleri taşıyan otobüs kaza yaptı! 2 ölü çok sayıda yaralı!

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otobüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Kürkçüler Mahallesi mevkiinde aynı yöne giden kömür yüklü kamyona çarptı.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Ekipler, otobüste bulunan öğrenci Merve Genç ile öğretmen Hanife Şahin'in hayatını kaybettiğini, kamyon sürücüsünün de aralarında olduğu 6 kişinin yaralandığını belirledi.Otobüste bulunanların, Hatay'ın Hassa ilçesinde özel öğretim kursu bünyesinde üniversiteye hazırlanan öğrenciler ile öğretmenleri olduğu ve Konya'daki bir yurda gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.