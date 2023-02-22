Oktay Kaynarca isyan etti: Dolandırıcılar TikTok'ta adına hesap açıp depremzedeler için para topladı

Türkiye 6 Şubat sabahı tarihi bir felaketle uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üssü olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem 11 ili vurdu. Büyük yıkıma neden olan bu depremlerden sonra Türkiye seferber oldu. Ülkenin her yanından bölgeye yardım yağdı.İlk etapta kurtarma çalışmaları ve temel gıda yardımlarının yanında barınma ve daha dolaylı yardımlar gün geçtikçe temin ediliyor.Bu kapsamda büyük bir seferberlikle edilen kampanyalara ünlüler de destek verdi. Oynadığı Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri ile fenomen olan şu sıralar da Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi ile ekranlara gelen sevilen oyuncu Oktay Kaynarca da bu kampanyalara destek verdi.Yardım kampanyaları devam ederken Kaynarca'nın başına tahmin bile edemeyeceği bir olay geldi. Durumu fırsat bilen dolandırıcılar harekete geçti. İnternet dolandırıcıları TikTok'ta Kaynarca'nın adına hesap açıp para toplamaya başladı.Durumu öğrenen ünlü oyuncu adeta isyan etti. Instagram hesabından sevenlerini uyaran kaynarca dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Kaynarca şu ifadeleri kullandı: “TikTok'ta adıma sayfa açıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen. Bu şerefsizler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları”