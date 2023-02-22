Meral Akşener'in kentsel dönüşümü engellemek için halkı örgütlediği anlar

Türkiye, tarihinin en büyük felaketi ile mücadele veriyor.6 Şubat günü yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 42 bini aşkın vatandaşımızı hayattan kopardı.Depremin ardından 17 gün geride kalırken, en hassas dönemlerinden birini geçiren Türkiye, tek yürek olmuş durumda.'Depremzedeler için ne yapabiliriz' düşüncesi ile hareket edilirken, bölgelere gıdadan barınmaya kadar her türlü destek sağlanıyor.Deprem riski taşıyan ve bu nedenle birçok kez canı yanan Türkiye'de, büyük yıkımların önüne geçilebilmek için kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.Eski ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen binaların yıkımı veya onarımının gerçekleştirilmesi planlanırken, projeye karşı çıkan kesim muhalefet oldu.CHP ve İyi Partililer, kentsel dönüşümü engellemek adına birçok girişimde bulundu.Şimdilerde devleti ihmal ile suçlayan muhalefet kesiminin, geçmiş yıllarda kentsel dönüşümü engellemek için halkı örgütlediği anlar ortaya çıktı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Ağustos 2022 tarihinde Beykoz'da Tokatköy Kentsel Dönüşüm projesine karşı çıkmak için milletvekillerini ve genel başkan yardımcısını görevlendirdi.Halka 'Vekillerimizle organize olun, onların dokunulmazlığı var' güvencesini sağlayan Akşener'in şu cümleleri de duyuldu;Milletvekillerimizi ve genel başkan yardımcımızı alın, saat 7'de gidin. Onların dokunulmazlıkları oluyor ya, orada bir bulunsunlar. Gelindiğinde görülsün. Sizin derneğinize beyanat verilsin ben de onu alayım kamuoyuna lanse edeyim.