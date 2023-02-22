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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan ile görüştü: Akşener'i zora sokacak belgeleri getirdi mi?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP’li Yaşar Okuyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için zehir zemberek sözler söylemiş ve "Elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam" diyerek tehdit etmişti. Okuyan elinde bir dosya ile bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğüne ilişkin paylaşımlar yaptı.

Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan ile görüştü: Akşener'i zora sokacak belgeleri getirdi mi?
Ekleme: 22.02.2023 - 13:20 Güncelleme: 22.02.2023 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan ile görüştü: Akşener'i zora sokacak belgeleri getirdi mi?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir plan yürütmesi durumunda sokağa çıkamayacak hale getirecek belgelere sahip olduğunu söyleyerek tehdit eden Yaşar Okuyan bugün Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta Okuyan'ın elindeki kağıtlar dikkat çekti ve 'Belgeler geldi mi?' sorusunun sorulmasına neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için zehir zemberek sözler söylemiş ve bir televizyon kanalında katıldığı programda Akşener'i açık açık tehdit etmişti. Okuyan 'Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam' sözleriyle gündem olmuştu.

'KILIÇDAROĞLU İÇİN KAZANAMAZ ALGISI OLUŞTURUYOR!'

'İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim?' diyen Okuyan 'Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Kaldı ki o masayı dağıttığı anda, sayın Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var. Beni burada konuşturmasın. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Parti'nin içinde olan konuşmaların hepsi onun bilgisi ile oluyor' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan ile görüştü: Akşener'i zora sokacak belgeleri getirdi mi?

BELGELERİ GETİRDİ Mİ?

Okuyan'ın görüşmeye ilişkin paylaştığı fotoğraflarda elinin dolu olduğu görüldü. Bu da belgeleri paylaşıp paylaşmadığı konusunda meraka neden oldu.

İYİ PARTİ'DEN SERT TEPKİ: BU GÖRÜNTÜYÜ KABUL ETMİYORUZ

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan Yaşar Okuyan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesine tepki gösterdi ve 'Bu görüntüyü kabul etmiyorum' dedi.


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