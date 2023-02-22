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İsveç ve Finlandiya için kritik süreç başlıyor! NATO üyelikleri Mart'ta oylanacak

Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvime göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 6-9 Mart tarihleri arasında oylama yapılacak. İki ülkenin NATO üyelik süreci devam ederken, bugüne kadar sadece Macaristan ve Türkiye ittifaka katılmalarını onaylamadı.

İsveç ve Finlandiya için kritik süreç başlıyor! NATO üyelikleri Mart'ta oylanacak
Ekleme: 22.02.2023 - 22:24 Güncelleme: 22.02.2023 - 22:53 / Editör: Ozge Selin
İsveç ve Finlandiya için kritik süreç başlıyor! NATO üyelikleri Mart'ta oylanacak
Macaristan, İsveç ve Türkiye'nin NATO üyeliğini gelecek ay oylayacak.

Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvime göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği 6-9 Mart tarihlerinde oylanacak.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci devam ederken, bugüne kadar sadece Türkiye ve Macaristan iki ülkenin ittifaka üyeliğini onaylamadı. Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvimde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 6-9 Mart tarihlerinde oylama yapılacağı belirtildi. Üyelik teklifleri ile ilgili görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması planlanırken, Macar milletvekilleri, iki ülkenin NATO üyeliğini ayrı ayrı oylayacak.

Macaristan herhangi bir itirazı olmadığını beyan etmiş, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı beklediğinin sinyalini vermişti.
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