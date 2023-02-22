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İşte en net Türkiye deprem haritası! 6 bölgede tüm diri fay hatları

Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası Türkiye deprem haritası ve diri fay hatları en çok merak edilenler arasına girdi. Türkiye diri fay hattı haritası incelendiğinde ülkemizde Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere 2 büyük diri fay hattı bulunuyor. Peki bu diri fay hatları İstanbul ve Ankara'ya risk teşkil ediyor mu? İşte en net MTA diri fay hatları ile beraber 6 bölgede Türkiye haritası..

Ekleme: 22.02.2023 - 12:42 Güncelleme: 22.02.2023 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
İşte en net Türkiye deprem haritası! 6 bölgede tüm diri fay hatları
.Türkiye diri fay haritası yenilendi. Kahramanraş ve Hatay depremi sonrası Türkiye fay hattı ile beraber 'Evimin altından fay geçiyor mu' sorusu gündeme oturdu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA, 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu açıkladı. Peki diri fay nedir? Diri fay hatları tehlikeli midir?

KUZEY-DOĞU ANADOLU DİRİ FAY HARİTASI GÜNDEME OTURDU

Türkiye, 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Büyük depremin etkisiyle Türkiye genelinde bina sağlamlık testleri hız kazanırken, vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçenin zeminine dair bilgi almak adına diri fay haritası araştırmalarına girdi.

İŞTE 6 NET FOTOĞRAFLA TÜRKİYE DEPREM HARİTASI:

FOTOĞRAF 1: Ege ve Akdeniz Bölgesi diri fay haritası

İşte en net Türkiye deprem haritası! 6 bölgede tüm diri fay hatları

TÜRKİYE'DE 45 İL VE 110 İLÇEDE DİRİ FAY VAR

Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü MTA, diri fat hatları haritası üzerinde bölgeleri inceliyor. Buna göre, 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi.

FOTOĞRAF 2: Doğu Anadolu Bölgesi diri fay haritası

İşte en net Türkiye deprem haritası! 6 bölgede tüm diri fay hatları

İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY YOK AMA...

MTA diri fay hatları haritası verilerine göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattı, İstanbul ve Ankara'da ise diri fay görünmüyor. Ancak İstanbul ve Ankara yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

FOTOĞRAF 3: Kuzey Doğu Andolu diri fay haritası (Kuzey Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi)

İşte en net Türkiye deprem haritası! 6 bölgede tüm diri fay hatları

Özellikle uzmanlar İstanbul depremi için zamanın yaklaştığını vurguluyor. İstanbul deprem haritasına göre Orta Marmara diri fay hattı içerisinde bir deprem riski bulunuyor.

FOTOĞRAF 4: Marmara ve Ege Bölgesi diri fay haritası

İşte en net Türkiye deprem haritası! 6 bölgede tüm diri fay hatları

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

FOTOĞRAF 5: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi diri fay haritası

İşte en net Türkiye deprem haritası! 6 bölgede tüm diri fay hatları

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

FOTOĞRAF 6: Güneydoğu Anadolu Bölgesi diri fay haritası

İşte en net Türkiye deprem haritası! 6 bölgede tüm diri fay hatları

DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

İşte en net Türkiye deprem haritası! 6 bölgede tüm diri fay hatları

YENİ MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER LİSTESİ

Adıyaman- Gölbaşı
Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
Ankara- Şereflikoçhisar
Antalya- Demre
Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
Balıkesir- Gönen, Manyaz
Batman-Kozluk
Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
Elazığ- Palu, Sivrice
Erzincan- Üzümlü
Eskişehir- İnönü
Antep - İslahiye
Hakkari- Şemdinli
Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu
Kayseri- Talas, Yeşilhisar
Kırıkkale- Keskin
Kırşehir- Akpınar, Mucur
Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
Kütahya- Gediz, Simav
Malatya- Akçadağ
Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
Mersin- Çamlıyayla, Mut
Muğla- Menteşe, Milas
Muş- Korkut, Varto
Niğde- Altunhisar, Bor
Osmaniye- Düziçi, Toprakkale
Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
Urfa-Bozova
Siirt- Eruh
Şırnak- Beytüşşebap
Sivas- Altınyayla, Yıldızeli
Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye
Van- Çaldıran, Özalp
Yalova- Altınova, Çınarcık

Yeni MTA diri fay hatları haritasına göre, en aktif diri fay, Tokat Niksar'dan çıkarak Amasya, Kastamonu, Karabük ve Bolu'yu geçiyor, Adapazarı'na kadar ulaşıyor. Adapazarı Akyazı'dan çıkan bir başka fay da, İzmit Körfezi'ne kadar uzanıyor. En son 1912'de kırılan Tekirdağ fayı da Şarköy'de karaya çıkıyor, buradan da Saros Körfezi'ne ulaşıyor. Bursa'nın güneydoğusundan gelen çok sayıda diri fay, kentin kuzeybatısına kadar uzanıyor.

Deprem haritasına göre; Çınarcık, Mecitözü-Sungurlu ve Ecemiş de, Türkiye'nin diri fay hatları arasında bulunuyor. Erzincan'da 1939'da 7.9 büyüklüğünde deprem üreten fay da, kentin doğusundan başlayarak, Amasya'nın batısına kadar uzanıyor. Muş Varto, Bingöl Karlıova ve 1975'te 6.6 büyüklüğünde depreme neden olan Lice fayları da haritada bulunuyor. Ege'de de özellikle Gediz deltası altındaki diri fay büyüklüğü ile dikkati çekiyor. Bu fay, Sarıgöl'den Salihli'nin doğusuna kadar uzanıyor.

İşte en net Türkiye deprem haritası! 6 bölgede tüm diri fay hatları

DOĞU ANADOLU FAY HATTI

Yukarıdaki haritadaki sağ tarafta Doğu Anadolu Fay Hattı görünüyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremin daha güney batıya doğru fay hatları için yeni stres yüklediği yorumları yapıldı.

Nitekim 20 Şubat 2023'te saat 20:04'de 3 dakika arayla Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi.

Bölgedeki bir diğer diri fay olarak da, Söke'den Ege sahiline uzanan fay hattı. İzmir Seferihisar fayı da ilçeyi ikiye bölüyor. Afyon Akşehir, Burdur ve Dinar fayları da diri fay haritasında yer alıyor.

MTA DİRİ FAY HARİTASI YENİLENDİ

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından yeni diri fay haritası yayımlandı

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel olarak incelendiğinde daha önce deprem oluşturmuş ve yeniden deprem yaratma ihtimalinin kuvvetli olduğu tüm faylara teknik bir jeoloji terimi. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, fay olarak isimlendirilir. Fay hattı canlılıkları sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

İşte en net Türkiye deprem haritası! 6 bölgede tüm diri fay hatları
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