İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 2 bin 383 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son bir ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 383 şüpheliden 363'ü tutuklandı.
Emniyet gençleri zehir tuzağına çeken uyuşturcu satıcılarına göz açtırmamakta kararlı.
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak ile 21 Şubat tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çok sayıda operasyon yaptı.
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Bahçelievler, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kâğıthane, Ümraniye, Arnavutköy ve Kadıköy ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 670 kilo 660 gram sıvı metamfetamin, 109 kilo 620 gram kristal metamfetamin, 117 kilo 890 gram marijuana, 66 kilo 300 gram kokain, 42 kilo 100 gram bonzai, 28 kilo 750 gram toz esrar, 5 kilo 300 gram likit esrar, 14 bin 900 adet ecstasy hap ve 1 kilo 155 gram ectasy hap tozu, 36 kilo kimyasal madde ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanmamak için sıvı esrarı elektronik sigaralara ait likit aparatına doldurduğu, bir kısmını ise şekerlere enjekte ettiği ortaya çıktı.
2 bin 383 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul genelinde yapılan operasyonlarda toplam 1 ton 63 kilogram 60 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 bin 383 şüpheli gözaltına alındı.
363 kişi tutuklandı
Bu şüphelilerden 363'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak ile 21 Şubat tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çok sayıda operasyon yaptı.
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Bahçelievler, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kâğıthane, Ümraniye, Arnavutköy ve Kadıköy ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 670 kilo 660 gram sıvı metamfetamin, 109 kilo 620 gram kristal metamfetamin, 117 kilo 890 gram marijuana, 66 kilo 300 gram kokain, 42 kilo 100 gram bonzai, 28 kilo 750 gram toz esrar, 5 kilo 300 gram likit esrar, 14 bin 900 adet ecstasy hap ve 1 kilo 155 gram ectasy hap tozu, 36 kilo kimyasal madde ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanmamak için sıvı esrarı elektronik sigaralara ait likit aparatına doldurduğu, bir kısmını ise şekerlere enjekte ettiği ortaya çıktı.
2 bin 383 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul genelinde yapılan operasyonlarda toplam 1 ton 63 kilogram 60 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 bin 383 şüpheli gözaltına alındı.
363 kişi tutuklandı
Bu şüphelilerden 363'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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