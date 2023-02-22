İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 2 bin 383 kişi gözaltına alındı

Emniyet gençleri zehir tuzağına çeken uyuşturcu satıcılarına göz açtırmamakta kararlı.İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak ile 21 Şubat tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çok sayıda operasyon yaptı.Bahçelievler, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kâğıthane, Ümraniye, Arnavutköy ve Kadıköy ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 670 kilo 660 gram sıvı metamfetamin, 109 kilo 620 gram kristal metamfetamin, 117 kilo 890 gram marijuana, 66 kilo 300 gram kokain, 42 kilo 100 gram bonzai, 28 kilo 750 gram toz esrar, 5 kilo 300 gram likit esrar, 14 bin 900 adet ecstasy hap ve 1 kilo 155 gram ectasy hap tozu, 36 kilo kimyasal madde ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Şüphelilerin yakalanmamak için sıvı esrarı elektronik sigaralara ait likit aparatına doldurduğu, bir kısmını ise şekerlere enjekte ettiği ortaya çıktı.İstanbul genelinde yapılan operasyonlarda toplam 1 ton 63 kilogram 60 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 bin 383 şüpheli gözaltına alındı.Bu şüphelilerden 363'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.