Hatay'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sakalımı kesmek içimden gelmiyor

Türkiye, büyük felaketin yaralarını sarıyor.6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin izleri silinmeden, geçtiğimiz günlerde de Hatay sallandı.Yaşanan elim olaylar sonucunda şehirler yerle bir olurken, 42 bini aşkın vatandaşımız da enkaz altında kalarak can verdi.Büyük depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'dan son durumu bildirdi.Bölgede arama kurtarma faaliyetinin sürdüğü iki üç binanın kaldığını, 51 bin 200 yaralının deprem bölgeleri dışına gönderildiğini söyleyen Koca, salgın hastalık riskinin bulunmadığını aktardı.Depremin ilk anından beri deprem bölgelerinde bulunan bakanların, uzayan sakalları ise dikkat çekmişti.Halk Tv yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Fahrettin Koca, arama kurtarma çalışmaları bitmeden sakallarını kesmeyeceğini belirttiği cümlelerine şöyle devam etti;Anadolu'da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim, doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmiyor, kesemedim.