Hatay'da bacakları ampute edilen İnci, cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara'ya sevk edildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem felaketi yaşandı.Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen ilk depremde Aşit Ailesi'nin de oturduğu bina yıkıldı. Anne Gürsel Aşit ile çocukları Tuna ve Defne Yasemin kaçarak kurtuldu. Baba Vecih ile kızı İnci Aşit enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmasının 3'üncü günü İnci Aşit, yaralı olarak enkazdan çıkartıldı.Sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen İnci Aşit'in, iki bacağı da diz altından kesildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen İnci Aşit ile ailesi çadır kampa yerleştirildi.Burada İnci'yi fark eden gönüllüler durumu Cumhurbaşkanlığına bildirdi.Tekrar hastaneye götürülen İnci ile annesi, küçük kardeşi ve ablası, dün akşam Adana'ya gönderilen Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya götürüldü.İnci Aşit, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.Enkaz altında kalan baba Vecih Aşit'e ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.