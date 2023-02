Giresun'da Sıla’yı katleden eski nişanlısı, 19 yıl 9 ay hapis cezası daha aldı

Ankara'da şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek (21), geçen yıl 16 Şubat'ta geldiği Giresun'un Erikliman köyünde, eski nişanlısı Sıla Şentürk (16) ile tartıştı.Nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı çıkan tartışmada Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla genç kızın boğazını kesti.Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Gökçek de kaçtı.Bu anlara tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip, yardım istedi.Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.Kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan Hüseyin Can Gökçek ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılan Hüseyin Can Gökçek, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.Gökçek, aynı mahkemede Sıla Şentürk'ü daha önce kaçırdığı gerekçesiyle 'cinsel istismar' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla da yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı.Sıla Şentürk'ün ailesinin katılmadığı duruşmada son savunmasını yapan Gökçek, pişman olduğunu söyledi.Mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Hüseyin Can Gökçek'e ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.