Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukatların sosyal medya paylaşımları şaşırtmadı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde etkili oldu. Yıkıcı depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük hasara sebep oldu.Depremin ilk anından itibaren ülkenin dört bir yanında seferberlik başlatıldı. Devletin bütün kurumları, afetzedelere yardım ulaştırmak için zamanla yarıştı.Afet bölgesinde vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar devam ederken 61 avukat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlar, depremin yaşandığı kentlerin valileri ile belediye başkanları hakkında suç duyurusunda bulundu.Muhalif medyaya yansıyan '61 avukat Erdoğan ve Bakanlar hakkında suç duyurusunda bulundu' başlıklı haberde ismi bulunan avukatların geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerden hükümeti sorumlu tutan avukatların geçmiş dönemde yaptıkları paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldıkları, gezi olaylarına ve terör örgütü PKK'ya destek verdikleri ortaya çıktı.Avukatların bazılarının sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda 'Katil devlet', 'İşkenceci katil polis', 'Gezi olayları onurumuzdur' şeklinde ifadeler kullandıkları belirlendi.Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan 61 avukattan bazılarının sosyal medya paylaşımları şu şekilde: