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Beyaz Gazete
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Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukatların sosyal medya paylaşımları şaşırtmadı

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından afet bölgesinde vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar devam ederken 61 avukat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Muhalif medyaya yansıyan haberlerde ismi geçen avukatların geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Yıkıcı depremlerden hükümeti sorumlu tutan avukatların, paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldıkları, gezi eylemlerine ve terör örgütü PKK'ya destek verdikleri ortaya çıktı. Avukatların bazılarının sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda "Katil devlet", "İşkenceci katil polis", "Gezi olayları onurumuzdur" şeklinde ifadeler kullandıkları belirlendi.

Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukatların sosyal medya paylaşımları şaşırtmadı
Ekleme: 22.02.2023 - 11:00 Güncelleme: 22.02.2023 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukatların sosyal medya paylaşımları şaşırtmadı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde etkili oldu. Yıkıcı depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük hasara sebep oldu.

Afetzedelere yardım ulaştırmak için seferber olundu

Depremin ilk anından itibaren ülkenin dört bir yanında seferberlik başlatıldı. Devletin bütün kurumları, afetzedelere yardım ulaştırmak için zamanla yarıştı.

Afet bölgesinde vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar devam ederken 61 avukat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlar, depremin yaşandığı kentlerin valileri ile belediye başkanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

61 avukat yıkıcı depremden hükümeti sorumlu tuttu

Muhalif medyaya yansıyan '61 avukat Erdoğan ve Bakanlar hakkında suç duyurusunda bulundu' başlıklı haberde ismi bulunan avukatların geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerden hükümeti sorumlu tutan avukatların geçmiş dönemde yaptıkları paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldıkları, gezi olaylarına ve terör örgütü PKK'ya destek verdikleri ortaya çıktı.

Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Avukatların bazılarının sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda 'Katil devlet', 'İşkenceci katil polis', 'Gezi olayları onurumuzdur' şeklinde ifadeler kullandıkları belirlendi.
Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan 61 avukattan bazılarının sosyal medya paylaşımları şu şekilde:

Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukatların sosyal medya paylaşımları şaşırtmadı

Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukatların sosyal medya paylaşımları şaşırtmadı

Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukatların sosyal medya paylaşımları şaşırtmadı

Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukatların sosyal medya paylaşımları şaşırtmadı

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