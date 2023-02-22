Emniyet uyardı: Araç kiralarken tuzağa düşmeyin

Kolay yoldan para kazanmak için her geçen gün yeni bir yol deneyen ya da bir sistem geliştiren dolandırıcıların, son günlerde hedefi çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda araç kiralamak isteyenler oluyor.

Para kazanmak için her yolu mübah olarak gören dolandırıcılar, son günlerde geliştirdiği yeni yöntem ile çeşitli sebebler dolayısıyla kiralık araçlara ihtiyaç duyanlar oluyor. Araç kiralamak isteyenleri tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, internet ortamında ve sosyal medya mecralarında araç kirlama başlığı ile sahte ilanlar veriyor. Konu ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı vatandaşları 'Araç kiralarken tuzağa düşmeyin!' başlığı ile yayınladığı paylaşımlarla uyarıyor.Yetkililer araç kiralayacak olanların, kiralama işlemini yapmadan önce ön araştırma yapmasını ve mutlaka firma yada kişi hakkındaki yorumları kontrol etmesini, araçların vale ile teslim edileceği vaadiyle ön ödeme veya depozito vermemesini, aldatıcı içerikli, aşırı cazip fiyatlı ve avantajlı ilanlara şüphe ile yakalaşılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca ilanlarda kurumsal yetkili araç kiralama şirketlerinin taklit edilip edilmediğinin kontrol edilmesi önerisinde bulunuyor.