Diyarbakır'da Kahramanmaraş'taki depremlerden etkilenen 3 caminin minaresi yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da hasar gören 3 caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da hasar gören 3 caminin minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkılırken çok sayıda bina, iş yeri ve yapı hasar gördü. Çermik ilçesine bağlı kırsal Yiğitler, Güney ve Kalecik mahallelerindeki camilerin minareleri de depremlerle birlikte ağır hasar gördü. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından minarelerin kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.