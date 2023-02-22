Dışişleri duyurdu: Lübnan Dışişleri Bakanı Bouhabib, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie ile Çevre Bakanı Nasser Yassin'in Türkiye'ye geleceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib, Çevre Bakanı Nasser Yassin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie'yle birlikte, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 23-24 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakan, 23 Şubat 2023 tarihinde Ankara'da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirecektir' denildi.