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Beyaz Gazete
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Bolu'da şiddete maruz kalan sağlık çalışanı afet bölgesine yardım şartıyla uzlaştı

Bir sağlıkçı, hastanede sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı dosyada şahısla depremzedelere 5 bin TL bağış yapması şartıyla uzlaşacağını ifade ederek bağış yaptırdı.

Ekleme: 22.02.2023 - 17:21 Güncelleme: 22.02.2023 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Bolu'da şiddete maruz kalan sağlık çalışanı afet bölgesine yardım şartıyla uzlaştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 17 gün geçti.

42 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

Onlarca vatandaş ise evsiz kaldı.

Türkiye'nin yaralarını sarmaya çalıştığı felaketin ardından vatandaşlar birbirine destek olmak için çabalıyor.

Depremzedelere bağış istedi
Bu kapsamda yardım etmek isteyen sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı Bayram Ceran, şahısla depremzedelere 5 bin TL bağış yapması şartıyla uzlaştı.

Hastanede şiddete uğramıştı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanı Bayram Ceran, geçtiğimiz yıl hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı.

5 bin TL yardım yaptırdı
Beyaz kod çağrısı üzerine Ceran, şiddet gösteren şahıstan şikayetçi oldu. Dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Ceran ve şahıs, uzlaştırma masasına oturdu. Bayram Ceran, depremzedelere 5 bin TL yardımda bulunması şartıyla uzlaşacağını söyledi.

Uzlaşma sağlanıldı
Şahıs ise Ceran'ın bu teklifini kabul etti.

Bayram Ceran'a örnek davranışı dolayısıyla Türk Sağlık Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek tarafından teşekkür belgesi verdi.

'Aklımız, kalbimiz deprem bölgesindeydi'
Aynı zamanda Türk Sağlık Sen Bolu Şubesi üyesi olan Bayram Ceran, şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye'ye geçmiş olsun. İçimiz yanıyor. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ben de Kahramanmaraşlıyım.

Böyle bir karar alma ihtiyacı duyduk. Keşke böyle olaylar yaşanmasa, keşke deprem olmasa, keşke beyaz kod olmasa, sağlıkta şiddet olmasa. Üzgünüm. Memleketimizin yaşadığı deprem felaketinden de çok üzgünüm.

Zaten aklımız, kalbimiz deprem bölgesindeydi. Nasıl katkı sağlarız noktasında aklıma böyle bir şey geldi. İnsan kendini düşünmüyor. Oradaki insanları düşünüyorsun. O yüzden böyle bir karar aldım.'

'Yaralarını sarmak için canla başla çalışmalara başladık'
Birli ve beraberlik ile bu zor günlerin aşılacağına dikkat çeken Türk Sağlık Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, şu şekilde konuştu:

'Biz de farkındalık olması açısından Türk Sağlık Sen olarak elimizi taşın altına koyup, depremzedelerin yaralarını sarmak için canla başla çalışmalara başladık. Cansiperane olarak da sağlık çalışanlarımız bölgede gönüllü olarak hizmet vermektedir. Allah onların ayağına taş değdirmesin.'

'Depremzedelere yardım ederseniz bende sizinle uzlaşırım'
Bayram Ceran'ın örnek bir davranışta bulunduğunu ifade eden Özübek şunları dedi:

'Üyemiz Bayram Ceran, mahkeme uzlaştırmaya gidin şeklinde karar verince, çok güzel bir örnek davranış sergileyerek, 'Depremzedelere yardım ederseniz ben de sizinle uzlaşırım ve sorun ortadan kalkar' dedi.

Kendisi de bir depremzede yakınıdır aynı zamanda. Ailesi de depremde zarar görmüş ve şu an çadırda kalmaktadır. Bu örnek davranıştan dolayı kendisine sendikamız adına teşekkür ederim.'
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