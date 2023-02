Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 22.00'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...Osman Gökçek, “Zor günlerden geçiyoruz. Bir yandan bütün halkımız depremin acılarını sarmaya çalışıyor bir yandan da maalesef ülkemizin içerisinde deprem üzerinden siyaset yapmak isteyen ve bunun maalesef üzerinden bir siyasi istikbal kurmak isteyenlerle uğraşıyoruz. Hakikaten çok zorlu günlerden geçiyoruz.” dedi.SÖZCÜ'NÜN ‘RİSKLİ ALAN' ALGISI ÇÖKTÜ!Osman Gökçek, “Sözcü gazetesi bunu kafasına göre yapmadı. Bunu bir milletvekilinin attığı bir tweetin üzerine yaptı. Ben burada aslında bir anlamda hayırlara vesile olduğunu da düşünüyorum ve bir takım hadiselerin ortaya çıkması noktasında aslında iyi bir tweet olduğunu düşünüyorum. Burada Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye yönelik aleyhte atılan bu tweetin aslında gerçeklerin ne olduğunu görmemiz açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum.Bu hadise nereden çıktı? Dediler ki ‘Cumhurbaşkanı bir kararname yayınladı. Bu yayınladığı kararname ile bu bölgeleri riskli bölge olmak durumundan çıkarttı' şeklinde bir tweet atıldı. Kim attı bunu? Alpay Antmen attı. Ne yazdı? ‘Depremde binlerde insanımızı kaybettiğimiz Hatay İskenderun'da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararının tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı kararname' diye verdi. Dehşet yalan söylüyorlar. Hep söylüyorum. Bunlar, sanki Allah muhafaza bu depremin olduğundan dolayı bu yalanlarıyla, iftiralarıyla bir kendilerine siyasi istikbal edinebilme, iktidar gelebilme adına deprem hadisesini yalan ve iftiralarla besleyerek kendilerine yol çizmeye çalışıyorlar. Bunun neresi yalan, öncelikle bunu görmemiz lazım. 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu altı tane mahalleyi ‘riskli mahalle' olarak ilan ediyor. Bunların söylediği yer, 2013 yılında Bakanlar Kurulu tarafından ‘riskli bölge' olarak ilan edilmiş. Sonra bu altı tane mahalle dava açıyorlar. Davayı kazanıyorlar. Davayı kazandıktan sonra bu bölgenin tekrardan ‘riskli bölge' olarak ilan edilmesi gündeme geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ikinci kez burayı ‘riskli bölge ilan edin' diyor. Cumhurbaşkanımız, ‘Burası riskli bölge. Biz burada bir kentsel dönüşüm yapacağız. Bu yapacağımız kentsel dönüşümle buralar değişecek. Buradaki binaların hepsi farklı bir hale bürünecek.' diyor. Bunu mahkeme iptal ediyor. Bir daha yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. İkinci defa iptal ediyorlar. Daha sonrasında ikinci defa iptal etme olayı olduktan sonra bir kere daha maalesef mahkemeye veriyorlar ve iptal ettiriyorlar. Tabi ki mahkemenin verdiği karara göre de Sayın Cumhurbaşkanı burayı bundan çıkartmak zorunda. Çünkü hukukun verdiği bir karar var. Ama bu verilen kararı sanki Sayın Cumhurbaşkanı vermiş diye piyasaya sunmaya kalkıyorlar.” şeklinde konuştu.Sözlerini sürdüren Gökçek, “Buradan soruyorum, bu binaların tekrar yapılması için iki defa Bakanlar Kurulu'ndan karar geçiren kim? Cumhur İttifakı, Ak Parti... Peki, bunu durdurmak isteyen kim? Bu kentsel dönüşümü kim durdurmak istedi?AK Parti burayı ‘riskli bölge' ilan edip bu hale çevirmek istiyor. Orada CHP'nin Belediye Başkanı dahil olmak üzere hepsi bir araya geliyorlar. Bu projenin engellenmesini gidiyorlar, Danıştay'dan durduruyorlar. Çünkü bunlar nedir? Sorun şu, bunu şehir hastanelerinde yapmadılar mı? Ellerinden geleni yaptılar, hukuki olarak bir şey bulamadılar. Daha sonrasında bu şehir hastanelerinin pandemi döneminde ne kadar yararlı olduğunu gördük. Allah muhafaza bu şehir hastaneleri yapılamasaydı ve pandemi olsaydı ne olacaktı? ‘AK Parti, vatandaşını sokakta öldürdün, rezil ettin' diye sabahtan akşama kadar propaganda yapacaklardı. Bu da hemen hemen aynısıdır. AK Parti Van'da, Bingöl'de, Afyon'da, Elazığ'da deprem konutları yaptı. 300 bin tane evi dönüştürdü sadece İstanbul'da. Sayın Cumhurbaşkanı kentsel dönüşümler yapıyor ve bu kentsel dönüşümlerin neticesinde vatandaştan çok yüksek miktarda takdir alıyor. İşte Hatay'da da Çevre Bakanlığı yapmak istiyor, CHP durduruyor.Siyasi hırs... AK Parti yaparsa Tayyip Erdoğan takdir edilir diye buralara kentsel dönüşümleri yaptırmadılar. Biz bugün bunları çıkıp anlatıyoruz. AK Parti yetkilileri bunları söylemek istemiyorlar vatandaşımızın acısı, üzüntüsü var diye. Zamanı gelince herkes her şeyi anlatacak. “ ifadelerini kullandı.CHP NELERE KARŞI?Gökçek, “CHP Afet Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Neyi götürmüş? Afet Yasası'nı... Çözüm önerileri ne şu anda deprem oldu. Gelen yasayı bile Anayasa Mahkemesi'ne götürmüşler, yapılmasını istemiyorlar. Çözümleri ne? Bir tane milletvekili tweet atmış, ‘Heykel yapalım, anıt yapalım' diyor. Millet ne anıt bekler şimdi, herkes ev bekliyor. Aşını yemeğini pişirecek, sığınacak ev arıyor insanlar.Size Adana Milletvekili'nin tweetlerini getirdim. Tarih 2014. ‘30 Mart'ta halkımız kentsel dönüşüm adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek; yerel yönetimlere el koyacaktır.' demiş. ‘Depremin vurduğu her bina yeri, her mahalle her ilçe ve illerdeki yıkım alanları yaşananları unutmamak, unutturmamak için anıtlaştırılarak zihinlere kazınmalı.' yani heykel yapalım demiş. Yıl 2014, ‘Yapılacak kentsel dönüşümlere dur' diyor CHP'li Milletvekili, ‘Rantsal bir olay var.' diyor. Deprem oluyor. 2023 yılında da ‘Bu işleri unutturmayacağız' diyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu...Niye izin vermesini istemedi bu CHP'li Adana Milletvekili? Çünkü o bölgede kentsel dönüşüm olsaydı, Adana'daki vatandaşımız alkışlayacaktı, o bölgede AK Parti'ye karşı teveccüh artacaktı belki AK Parti'nin oradaki oyları artacaktı. Sırf bu olmasın diye o dönem karşı çıktı. Şimdi de bugün diyorlar ki ‘Unutturmamak için anıtlaştırılarak zihinlere kazınmalı.' Heykelin zamanı değil. Şuan da vatandaş heykel falan beklemiyor. Ev bekliyor, aş bekliyor. Sıkıntısı var şuan da halkımızın. Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar gönderiliyor. Nedir sizin bu heykel yapma düşünceniz şu durumun içerisinde? Bakar mısınız vatandaşa çözüm yolu olarak ne koyuyorlar. İşte zihniyet bu...” dedi.BARIŞ ATAY DA KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMIŞTIOsman Gökçek, Barış Atay'ın söylemleri hakkında, “Sabahtan akşama kadar konuşan barış Atay ne yapmış bir bakalım. Bunlar bölgeye gidiyorlar. Halkı galeyana getirmeye çalışıyorlar, oralarda bas bas bağırıp duruyorlar.Peki, neye karşı çıkmış? Kentsel dönüşüme karşı diren... Akdeniz'in 3 mahallesinde yapılması planlanan kentsel dönüşümün ‘rantsal dönüşüm olduğunu vurgulayan TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, ‘Böyle bir şeye karşı kesinlikle mahalleli açısından da sosyalist devrimci, demokrat örgütlerinde destek vereceği bir direniş başlatmak gerekiyor' demiş. Yere batsın sizin direnişiniz. Sizin bu direnişleriniz yüzünden yapılamayan kentsel dönüşümlerden dolayı eğer vatandaşımız bir enkaz altında kaldıysa bu işin içinde sizin elinizde var. Bu ne rezilliktir! Hem kentsel dönüşümlere karşı çıkıyorlar, hem de dönüştürülemediğinden dolayı o yerlere gidip propaganda yapmaya kalkıyorlar. Görün, Barış Atay'ın gerçek yüzü budur.” dedi.CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KARŞISINDAYDIOsman Gökçek, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener, Sayın Temel Bey, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan bir de Demokrat Parti'nin Başkanı, size söylüyorum. Bu kim Lütfü Savaş? Hatay Belediye Başkanı... Nerenin kentsel dönüşüm projelerini durdurmuş... Okuyalım tweetini, birine hesap soracaksanız bu zaten sizin adamınız. Hesap sorabilirsiniz. ‘Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız.' yazmış. Lütfü Savaş kentsel dönüşümlere karşı çıkmışsın. AK Parti 2013 yılından beri burayı yapmak istiyor. İki kere götürüp dava etmişsiniz. İkisinde de bu davaları kazandığınız için bu bölgelerde kentsel dönüşüm yapılamamış ve buralar maalesef yıkılmış, enkaz her yer. Kendini hiç sorumlu hissetmiyor musun? Hiç utanmıyor musunuz? Hala CHP'liler olarak çıkıp bölgenin içerisinde ‘Bizim hiç bir suçumuz yok. Biz çok suçsuzuz. Bütün suç AK Parti'nindir. AK Parti enkaz altında kalmıştır.' diye söylemlerde bulunuyorsunuz.” dedi.Sözlerini sürdüren Gökçek, “İnşallah güzel İstanbulumuzda böyle bir deprem olmaz. Allah muhafaza, bilim adamları olacağını söylüyor. İnşallah olmaz diye dua ediyorum. Bunların yaptığı, her kentsel dönüşüme karşı olmalarının faturasını biz ödeyebiliriz. Bunları unutmayın. Ben yayınlarımda anlatıyorum. Ey İstanbullular, büyük bir depremle karşı karşıya olduğumuzu bilim adamları söylüyor. Sizin paralarınızı, Ekrem İmamoğlu reklam paralarına harcadı. Deprem bütçelerini düşürdü İstanbul'un. Buna toplum olarak bir tepki göstermemiz lazım. Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu bu aymazlığı yanına bırakmamamız lazım. Bir daha ki sene ki bütçeden bu işlerin böyle olmaması lazım.” ifadelerini kullandı.CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN SKANDAL AÇIKLAMA!İBB Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer'in ‘Kentsel dönüşüm sözcüğünü duyunca rahatsız olduğu belirtmesi' hakkında konuşan Gökçek, “Biz kendisinin irite olup olmadığına çok bakamayız. Biz halkımızın güvenli şekilde yaşayabileceği evleri, konutları olup olmadığına bakarız.' dedi.HÜKÜMET 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRDÜGökçek, “Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı?' diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan 300 bin tane konutu dönüştürdü. Kentsel dönüşümü durduranlar CHP'liler. Çıkıp en büyük eleştiriyi yapanlar da CHP'liler. Ben mantıklarını anlayamıyorum.” dedi.BABALA TV OFİSİNDE SKANDAL SÖZLER!Oğuzhan Uğur'un Babala Tv hesabından yaptığı paylaşımlar hakkında konuşan Osman Gökçek, “Bütün organizasyonu yapan AFAD. ‘AFAD'a gerek yok benimler görüşebilirsiniz' diyor. Sen kimsin Babala Tv,? Siz kimsiniz? Siz paralel devlet misiniz? Bakın bunlar bir organizasyon kurmuşlar. Bu işin başında Oğuzhan Uğur var. Kendisi ile ilgili bir tweet daha göstereceğim. Babala Tv, ‘Kahramanmaraş, Onikişubat Binevler Mahallesi Pentapark Üç Sitesi, enkaz altında (AFAD havaşartlarının soğuk olduğunu söyleyerek bırakıp gitmişler.' diyor ve bir telefon numarası bırakıyor. Bu bir alçaklık, bu bir iftira, bu bir utanmazlık... Bizim AFAD görevlilerimiz orada soğuk diye çıkıp gitmişler, bırakmışlar. İspatlasanıza ben o AFAD görevlilerine buradan ne gerekiyorsa onu söyleyeceğim. Bu halkı siz galeyana niye getirmeye çalışıyorsunuz? Taşın üstünde yattılar, göçüğün altına girdiler. O AFAD görevlisi kardeşlerimin hepsi birbirinden değerli. Pırlanta gibi kardeşlerimiz... Bakın bunlar bu memleketin evladı. Bir gün Allah korusun bizim de başımıza geldiği zaman bizi kurtarmaya gelecek bir çok AFAD görevlisi olabilir. İnsan kendi ülkesinin AFAD'ına bu kadar hakaret eder mi?Bunların yaptığı ‘baraj patladı' gibi yalan haberler yüzünden bir çok insan enkaz altında kaldı ve bazı insanlar canını kaybetti.Halkı böyle bir şekilde paniğe sevk ettiler ve bunu çok doğal bir şeymiş gibi görüyorlar. Gün oluyor ‘Baraj patladı' diyorlar, gün oluyor ‘AFAD, hava şartları soğuk olduğundan dolayı bırakıp gitti' diye tweet atıyorlar. Devlet bunlara ceza verdiği zaman ne oluyor? Gençlerin özgürlüğünü kısıtladı oluyor... Yesinler sizin özgürlüğünüzü.Gerçek vakalara ulaşma oranını düşüren, bu yalan haberler. Yıllardır devletin bir kurumu var. 100 yıllık bir devletten söz ediyoruz. Bundan önce de çok uzun bir mazimiz var. Dört tane zibidi mi bizim buradaki işlerimizi görecek? Devlet yapmayacak ta bu zibidilere mi kalacak devlet? Bunlar yüzünden ortalık karışıyor. Devlet bir şey dediği zaman da ‘özgürlüklere müdahale' diye bağırıyorlar.” şeklinde konuştu.EKŞİ SÖZLÜK'TE PEYGAMBER EFENDİMİZE HAKARET EDİYORLAR!Ekşi Sözlük hakkında konuşan Osman Gökçek, “Ben kendi kanaatimi söylüyorum. Bence, Ekşi Sözlük kapatılmalı. Bunun sadece devletimize yapılan provokasyonla alakası yok. Peygamber Efendimiz'e de dehşet hakaretlerin olduğu bir internet sitesi. Ben burada okuyamıyorum mideniz bulanır. Biz gidip Charlie Hebdo'daki çizilen o karikatürlere laf ediyoruz da elin ecnebileri için o yaptığı alçaklıklarla alakalı konuşuyoruz da bizim burada, Türkiye'de, Ekşi Sözlük'te ‘Hz. Muhammed' yazdığınız zaman ne kadar ahlaksızca ne kadar iğrenççe iftiralar atıldığını biliyor musunuz? Ben şunu söylüyorum, Peygamber Efendimize yapılan bu hakaretleri bilip susan kim varsa bence bu vebalin altındadır.” dedi.30 BİN TANE DEZENFORMASYON AMAÇLI TWEET ATILDI!Osman Gökçek, “Bunu İngiliz bir uzman söylüyor. 30 bin tane dezenformasyon amaçlı tweet atılmış. Bu hesapları yönlendiren dört tane ana hesap var. Dört tane hesap 30 bin tane tweet atıp Türkiye'de karışıklık çıkartılması için harekette bulunuyor.” dedi.HALK TV YALAN HABER PEŞİNDE!Gökçek, 'HALK TV, ‘Sahipsiz depremzede çocuklar tarikatlara mı kaçırılıyor?' diye haber yapıyor. Olay şu; 20 refakatsiz çocuk, bir yardım kuruluşu tarafından tutulan eve yerleştiriyor. Bu yerleştirilenler, Suriye'de eşleri ölen kadınlar ve çocukları bir hayır sahibi bir eve yerleştiriyor. Bu eve yerleştirdikten sonra bu insanların bakımını üstleniyor. Sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oraya gidiyor ve oraya bakıyor. O kişiye teşekkür ediyorlar. Çünkü, en ufak bir şekilde yanlışlık yok. Bunlar, ‘Sahipsiz depremzede çocukları tarikatlar mı kaçırıyor?' diyor.' şeklinde konuştu.CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN SKANDAL İFTİRA!Gökçek, “Merkez Bankası tarafından AFAD'a bağış yapıldığı için artık Sanıştay deneteleyemeyecekmiş. Kim iddia ediyor bunu? Faik Öztrak.. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığına bağlandı. Dolayısıyla Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri'nden biri olan AFAD, Sayıştay Başkanlığı tarafından denetime tamamen açık bir kurumdur. Merkez Bankası para veriyor. Bunlar ‘Para kaçırmak için yaptı' demeye getiriyorlar işi. Ama orayı da Sayıştay denetliyor. Denetlemiyor diye yalan söylüyorlar. Zaten Faik Öztrak bir pinokyo. Sürekli bir yalan, sürekli bir yalan... Anlamamız mümkün değil.” dedi.DEPREM FELAKETİNDE BİLE ALGI PEŞİNDELER!Meral Akşener'in ‘Bütün Türkiye'ye şu an itibariyle toprak satışını ve mülk satışının yabancıya satışı yasaklanması lazım.' şeklindeki söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Sayın Meral Akşener, size konuyu izah ediyorum. 1980 yılında Hatay'da yabancılara mülk satışı zaten yasaklanmış aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun 2011 yılında aldığı bir karar çerçevesinde hazine arazilerinden mülk satışları da tamamen yasaklanmış. Yine Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 2008 tarihli kamu yararı ve ülke güvenliği gerekçesiyle Hatay, Kilis, Mardin illerinde de yabancı taşınmaz edinimi yasaklanmıştır. Meral Hanım iktiadara talipsiniz, daha o bölgelerde zaten bunun yasak olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bunlar çıkıyorlar, bir proje söylüyorlar kendilerince ‘mülkler yasaklansın, şöyle olsun, böyle olsun' diye, Depremde böyle kurtaracaklar ülkeyi, ama zaten yasak.” dedi.KILIÇDAROĞLU'NDAN AKLA ZİYAN SÖZLER!Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri hakkında konuşan Osman Gökçek, “Bunlar iki yüzlü. Kentsel dönüşüme karşı çıktığı için kendi belediye başkanları hakkında tek kelime yok. İzmir'de sel olunca ‘Bu bir felaket, bu bir afet ne yapabiliriz'e getiriyorlar. Burada deprem olduğu zaman burada, ‘Devlet kendini bundan sıyırmak istiyorlar' diyorlar. Kemal Bey vatandaşın takdirini almak istiyorsa ne yapmalıydı biliyor musunuz? Gelecekti Süleyman Soylu'nun yanına oturacaktı, valilerin yanına oturacaktı, cumhurbaşkanımıza gidecek eskisinden daha çok sarılacaktı, el ele tutuşacak ve ‘ben sizinleyim arkadaş' diyecekti. Kılıçdaroğlu, ‘Ben devletimin emrindeyim, bana ne düşüyor' deseydi ve onlarla mücadele etseydi, biz bu lafları edemezdik. Depremin ilk gününden itibaren provokasyon yaptılar.” dedi.FOX TV MUHABİRİ DEPREM BÖLGESİNDEN KOVULDU!Osman Gökçek, “Vatandaşta ne kadar kibar farkında mısınız? ‘Ne olur git. Acımız var' diyor. İstemiyorlar sizin bu istismarınızı. Halk bir arada olmak istiyor. Biz artık insanların bizi ayrıştırmasından bıktık. CHP'nin, FOX TV'nin, HALK TV'nin, bu tetikçi medyaların bizi ayrıştırmasından usandık. Biz ‘Tek Türkiye olalım' dedikçe bunlar bizi ayrıştırmaya çalışıyor. Bıktık artık bundan. Cumhurbaşkanı işin başından beri bir siyasi konuşma yapmıyor. Karşı taraf gece gündüz bizi ayrıştırmak için mücadele ediyor.” dedi.LÜTFÜ SAVAŞ MAL DERDİNE DÜŞMÜŞ!“Bir çanta alınıyor evden. Burasının Lütfü Savaş'ın kardeşinin evi olduğu söyleniyor. İddia bu. Lütfü Savaş'ın bunu acil açıklaması lazım. Bu itfaiye görevlileri şu anda enkaz altındaki insanları çıkartmak yerine, o evin içindeki çantada ne var bilmiyorum, bunu çıkartmayı tercih ettilerse, bunun dışında ayrıyetten Savcılık tarafından bir soruşturma açılması lazım. Lütfü Savaş'ın kardeşinin evindeki çantanın derdine mi düştü itfaiye? Bu iş gerçekse bu bir felaket.” ifadelerini kullandı.BABACAN YIKIK BİNALARIN ÖNÜNDE SEÇİM KONUŞMASI YAPTI!Osman Gökçek, “Geçen haftaki yayında gösterdik. ‘Devlet suçlu de' diye insanlara söyle dediler. Demedi diye insanları dövdüler. Şimdi de çıkmışlar enkaz önünde seçim konuşuyorlar. İşin başından beri bunların amacı siyasi olarak orada bir şey inşa etmek kendilerine. Ali Babacan ‘Şu anda siyasi konuşacak zaman değil. Bizim, enkazlarımızı kaldırmamız, tek yürek olmamız lazım ülke olarak' diyemedin mi? Enkaz önünde hala siyaset tartışıyorlar.” şeklinde konuştu.TELE1'İN SUNUCUSU TESETTÜRLÜ KADINLARI HEDEF ALDI!TELE1 sunucusunun skandal yorumu hakkında konuşan Gökçek, “İki tane hanımefendi depremde acil yardım diye yapmışlar. Peçeli, çarşaflı ablalarımız, kardeşlerimiz orada çıkmış yardım yapıyorlar. Altına yorum yapmış ‘İnsan mı bunlar?' demiş. Sen misin insan? Yardım yapıyor onlar. Sen ne yapıyorsun? Bunlar bu kadar ayrımcı. Bu kim? TELE1'in sunucusu... Sen insan mısın diye sana soruyorum. Sen insan mısın? Bunların gerçek zihniyetini görün. Depremde insanlara ediyorlar. Peçeli, çarşaflı diye altına ‘İnsan mı bunlar?' diyor. Bu kadar rezillik olabilir mi?” ifadelerini kullandı.PKK TERÖR ÖRGÜTÜ YARDIMLARI YAKTI!Osman Gökçek, “Aziz milletimiz, Avrupa'dan bize gelecek olan yardımları PKK terör örgütü nasıl yaktı? Görün... Bu Pervin Buldan'la da Kemal Kılıçdaroğlu kanka, sabah akşam beraberler. Diyarbakır'da her yeri beraber geziyorlar. Kemal Bey, Cumhurbaşkanımıza sorduğun şu soruların bir tanesini de Pervin Buldan'a sor. ‘Sizin arka bahçenizde terör örgütü olarak kabul etmediğiniz, PKK terör örgütü gelen yardımları yaktı. Ne diyorsunuz buna?' diye Pervin Buldan'a bir sorsana. Bak sana ne diyecek... Bunlarla yan yana gelmeyi CHP kabul ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımızla yan yana gelmeyi kabul etmiyormuş. Sanki çok istiyor Cumhurbaşkanımız. Rezilliğe bakar mısınız. Bizim yardımlarımızı yaktı PKK. Daha ne anlatıyorsunuz?” dedi.CHP'Lİ BAŞKAN HÜKÜMETE TEŞEKKÜR ETTİGökçek, “Ben Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Kendisi CHP'li ama sağ olsun, sağduyulu davranıyor. Bölgede devletin geldiğini, bölgede devletin çalıştığını söyleyen bir CHP'li bir Belediye Başkanı'na da buradan teşekkür etmek istiyorum.” dedi.