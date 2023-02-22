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Bakanlık madde madde paylaştı: Depremlerden etkilenen 11 il için hangi kararları aldı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bir dizi karar almıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın deprem sonrası attığı adımlar hakkında bilgi verdi. BDDK, OHAL ilan edilen 11 ilde kredi kartı ödemelerinden, vadesi gelmiş borçlara, temassız ödemelerden, asgari ödeme tutarlarına; ortak ATM'lerden yapılan işlemlerden, kimlik doğrulama işlemlerine kadar birçok karar aldı. İşte tüm detaylar...

Bakanlık madde madde paylaştı: Depremlerden etkilenen 11 il için hangi kararları aldı?
Ekleme: 22.02.2023 - 11:02 Güncelleme: 22.02.2023 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık madde madde paylaştı: Depremlerden etkilenen 11 il için hangi kararları aldı?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından attığı adımlar hakkında bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan paylaşımda deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların borçlarına esneklik tanımak amacıyla çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildiği belirtildi. Deprem bölgesinde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadelerine ilişkin daha önce belirlenen sürelerin kaldırılması ile ödemesiz dönem uygulamasının bankalara bırakılacağının kaydedildiği paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

Kredi kartları taksitlendirme süreleri artırılacak

Depremin etkilediği illerde yerleşik üye iş yerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında kredi kartları taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırılacak.

Depremzedelerin kullandığı kartlara düzenleme

Kredi kartlarında limite bakılmaksızın, asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlenecek. Kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sınırlar yükseltilerek bankalarca toplam kart limitinin ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşmayacak şekilde belirlenmesi ve aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda gerçek kişilerin edinebilecekleri kredi kartlarının toplam limitinin 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Borcu ödenmeyen kart kapatılacak mı?

Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ilişkin hususlar bankaların inisiyatifine bırakılırken, kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine imkan sağlanacak.

Kredilerde erteleme süresi vade sınırlarında dikkate alınmayacak

Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine ertelenmesi halinde erteleme süresi, ilgili mevzuatta belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmayacak.

Kredi başvurularında kredi notu ve zorunlu belgeler bankaların inisiyatifine bırakılacak

Kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile alınması zorunlu olan ilave belgelerin temini bankaların inisiyatifine bırakılacak.

Bankalara verilmesi zorunlu belgelerin süresi uzatılacak

Kredi kullandırımlarına ilişkin olarak bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin süreler deprem bölgesindeki şirketler için uzatılacak.

Gayrimenkul değerleme süreleri ertelendi

Deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesi ile ilgili süreler ertelendi.

Vade süreleri uzatıldı

Kredi vade sınırı ve kredi kartı taksit sınırına ilişkin sağlanan esneklikler 1 Ocak 2024'e kadar uzatılacak.

Kimlik doğrulama işlemlerinde kolaylık

Telefon bankacılığı işlemlerinde, kimlik doğrulama sürecinde iki bileşenli doğrulamanın yapılamadığı durumlarda, öncelikle PIN olmak üzere, güvenlik sorusu, müşterinin demografik bilgileri veya bankada yer alan diğer bilgiler kullanılarak kimlik doğrulama işlemi hayata geçirilecek.

Temassız ödemelerde şifre istenecek

Müşterilerin bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen kartlı ödemelerde yapacak ilk temassız işlemde şifre girilecek, sonraki işlemler için mevcut uygulama sürdürülecek.

Payları borsada işlem gören bankalara düzenleme

Payları borsada işlem gören bankaların, 6 Şubat'tan 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.

Yüksek risk ağırlıkları 1 ocak 2024'e kadar uygulanmayacak

Bireysel kredi kartlarına ve bireysel ihtiyaç kredileri ile ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıkları, 6 Şubat tarihinden sonra deprem bölgesindeki illerde 1 Ocak 2024'e kadar uygulanmayacak.

Vadesi gelmiş ve gelecek olan borçlar 6 ay ötelenecek

Bankacılık hizmetlerinin sürdürülmesi için mobil şubeler afet bölgesine gönderildi.

Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçların vadesi bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenecek ve müşterilere ek kolaylıklar sağlanacak.

Ortak ATM'lerden yapılan işlemlerden ücret alınmayacak

Ortak ATM'lerden yapılacak işlemlerden ücret alınmayacak. Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimleri, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılacak.
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