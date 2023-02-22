Bakan Kasapoğlu: GSB Yurtları'ndan ayrılan öğrencilerin yurt ücreti ödemesi söz konusu değil

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, deprem bölgesinde bakanlığa bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin yurt ücreti ödemeyeceklerini duyurdu. Bakan Kasaoğlu, GSB Yurtları'ndan ayrılan öğrencilerden ise şubat ayı ve bahar yarıyılında herhangi bir ücret alınmayacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yüksek öğretim öğrencileri tarafından merak edilen yurt ücreti ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.'YURTTA KALMAYAN ÖĞRENCİLER ÜCRET ÖDEMEYECEK'Gençlere seslenen Bakan Kasaoğlu, 'Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir.' dedi.'DEPREM BÖLGESİNDE YURTTA KALSALAR DAHİ ÖDEME YAPMAYACAKLAR'Deprem bölgesinde KYK yurtlarında kalan öğrenciler için de bilgi paylaşan Bakan Kasapoğlu, 'Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır.' ifadelerini kullandı.