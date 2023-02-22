Aydın Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, lastik bot içerisinde yakaladıkları göçmenlerle ilgili işlemleri başlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında hareketli lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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