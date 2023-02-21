Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık

Rusya lideri Putin merakla beklenen konuşmasında oldukça sert çıktı. Rusya'nın yenilmesinin 'imkansız' olduğunu ifade eden Putin, "Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık. Cini şişeden onlar çıkardı" sözlerine yer verdi.

Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümüne 3 gün kala Rusya lideri Vladimir Putin Federal Meclis'te dikkat çeken sözlere yer verdi. Merakla beklenen konuşmasında oldukça sert çıkan Putin, 'Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık' sözlerine yer verdi. Putin, Batı'nın dünyanın pek çok bölgesinde kaos ve savaş tohumları ekerek 'cini şişeden çıkardığını' ifade etti.Konuşmasında Putin, 'Ukraya halkı, bu ülkeyi askeri, siyasi, ekonomik alanda fiilen işgal eden Kiev rejimi ile onun Batılı efendilerinin rehinesi haline geldi' açıklamasında bulundu.Rusya'yı yenmenin 'imkansız' olduğunu ifade eden Putin, Ukrayna'nın ABD liderliğindeki NATO ittifakı tarafından manipüle edilerek Rusya'yı yenebileceğine dair bir yanılgıya düştüğünü ifade etti.Dünyanın ve uluslararası mecraların durumunu değerlendiren Putin, 'Bütün bölgeler kaos içinde. Amerikalı uzmanlar, 2001'den sonra ABD'nin başlattığı savaşlar sonucunda 900 binden fazla insanın öldüğünü, 38 milyondan fazlasının mülteci konumuna düştüğünü söylüyor.' dedi.