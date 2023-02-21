Milyoner'in şampiyonu Arda Ayten depremde dolabının altında kalmıştı: Evinin son halini paylaştı...

6 Şubat Pazartesi günü 04.14'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve hemen ardından oluşan 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkımlara sebep oldu.Türkiye seferber olduğu deprem bölgesinde binlerce vatandaş yaşamını yitirdi.'Kim Milyoner Olmak İster'e 2019 yılında katılarak milyonluk ödülün sahibi olan Arda Ayten de büyük afete Hatay'ın İskenderun ilçesindesindeki evinde yakalandı.Daha önce Kahramanmaraş'ta Tıp eğitimi aldığını, İskenderun'da yaşadığını ifade eden Ayten, deprem anında yaşadıklarını sosyal medya hesabından anbean paylaşmıştı.Komşularının yardımıyla kurtarılan Ayten, günler sonra evine girdi.Daha önce yaptığı açıklamada 'Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim. Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmışım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik.' ifadelerini kullanan Ayten, üzerine devrilen gardırobun fotoğrafını 'Altında kaldığım dolap' diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.Daha önce yaptığı açıklamada 'Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim. Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmışım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik.' ifadelerini kullanan Ayten, üzerine devrilen gardırobun fotoğrafını 'Altında kaldığım dolap' diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.Kitaplarına çok değer verdiğini her fırsatta dile getiren Ayten, yerle bir olan kütüphanesini de paylaşarak 'Milyoner'den kazandıklarımla kurduğum kütüphanemdi. Defalarca önünde yayın yapmıştık. Umarım kitaplarımı kurtarabilirim. 20 yıllık emekti.' ifadelerini kullandı.