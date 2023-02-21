Lütfü Savaş'ın prens diye ağırladığı kişinin fenomen olduğu ortaya çıktı

Türkiye küresel ölçekte büyük bir felaket yaşadı.6 Şubat'ta Türkiye'yi vuran büyük deprem tüm dünyanın gündeminde.Bu kapsamda Türkiye'ye taziye ve dayanışma ziyaretleri sürmekte.Depremler sonucunda en büyük yıkımın gerçekleştiği illerin başında gelen Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medyada gündem olan bir paylaşımda bulundu.Lütfü Savaş, kendisini 'Afrika Prensi' olarak tanımlayan Freedom Jacob Ceasar'ın kendisini ziyaret etmesine yönelik paylaşım yaptı.Lütfü Savaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Dünyanın her yerinden desteği yanımızda görmek bizleri umutlandırıyor. Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.Sosyal medyada bir anda yayılan paylaşımın ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı.Hatay Büyük Şehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın fotoğrafını paylaşarak Afrika Prensi dediği Freedom Jacob Ceasar'ın, sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.Ganalı olduğu öğrenilen sahte prensin giydiği üniformanın da gerçek olmadığı belirtildi.Sosyal medyada gündem olan Lütfü Savaş'ın paylaşımına çok sayıda tepki geldi.