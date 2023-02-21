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Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada

Dün akşam peş peşe yaşanan iki Hatay depreminin etkileri yalnızca Türkiye değil, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere 7 ülkede hissedildi. Lübnan'da halk panikle sokaklara dökülürken, o anlar kameralara yansıdı. Mısır, Irak ve İsrail'de hissedilen deprem sonrasında ise halka panik yapmaması çağrısında bulunuldu.

Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada
Ekleme: 21.02.2023 - 11:26 Güncelleme: 21.02.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada
Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremin ardından bu defa da dün akşam Hatay Defne ve Samandağ ilçelerine art arda meydana gelen iki depremin etkileri yaşanıyor.

AFAD'ın bilgilendirmesine göre saat 20.04'te meydana gelen 6.4'ün ardından en büyüğü 5,8 olmak üzere 90 artçı meydana geldi.

Deprem nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, 18'i ağır olmak üzere 294 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık birimleri tarafından çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış durumda.

Hatay merkezli deprem yalnıca Türkiye'de değil, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail, Suriye, Lübnan ve Mısır olmak üzere 7 ülkede hissedildi.

Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada

LÜBNAN
Lübnan'da halk sokaklara çıkarak boş alanlarda toplandı. Depremin ardından başkent Beyrut'un birçok mahallesinde insanların evlerini terk ederek sokaklara döküldüğü gözlendi.

Özellikle şehirde eski yapılaşmanın yoğun olduğu Tarik el-Cedid ve Dahiye mahallelerinde sokakları dolduran halk daha sonra yakınlardaki boş alanlarda toplanmaya başladı. Kas Kas Mahallesinde yer alan Horş Parkı'nda binlerce kişi toplandı.

Bölge sakinlerinden bir diğeri de sarsıntı sonrası endişeyle çocuğunu ve köpeğini alarak sokağa çıktıklarını dile getirdi. Belediye, Tarik el-Cedid Mahallesi'nde bulunan bir futbol sahasını da insanların toplanması için açtı.

Beyrut'un güneyindeki Şatilla Mülteci Kampı sakinlerinden Suriyeli Ziyad ise ailesiyle evdeyken şiddetli deprem meydana geldiğini, eşiyle çocuklarını alarak hızla dışarı çıktıklarını aktardı.

Ziyad, büyük bir depremde evlerin hepsinin yıkılmasından endişe ettiklerini belirtti. Beyrut'un birçok bölgesinde halkın araçlarıyla boş alanlara gitmeye çalışması trafikte de sıkışıklığa neden oldu. Lübnan medyasına göre ülkenin kuzeyinde, depremin merkez üssü Hatay'a daha yakın bir konumda bulunan Trablusşam kentinde de halk sokaklara döküldü. Birçok eski yapının bulunduğu şehirde vatandaşlar Reşid Kerame Fuar Alanı'nda toplandı.

Lübnan'da depremin can kaybı ya da hasara yol açmadığı ifade edildi. Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Dr. Abbas el Halebi, depremin ardından okulların durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Halebi, deprem nedeniyle ülke genelindeki tüm okullarla üniversitelerin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

ÜRDÜN

Hatay'daki deprem Ürdün'ün kuzey ve orta bölgelerinde yaşadnığından bahsetti. Yetkililer halka panik yapmamasını söyleyip, artçılara karşı uyarılarda bulundu.

Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada

IRAK

Irak'ta hissedilen deprem sonrası Irak yönetimi, Türkiye'ye bir yardım ekibi daha göndereceğini duyurdu.

FİLİSTİN

Filistin ajansları, o kadar uzak bir mesafe olmasına rağmen depremin kendi ülkelerinde de hissedildiğinden bahsetti.

Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada

İSRAİL

İsrail'de hissedilen deprem sonrası Ben-Gurion Havalimanı'nda pistleri kontrol etmek ve uçakları tahliye etmek için inişler iptal edildi.

Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada

SURİYE

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem Suriye'de de büyük yıkıma neden olmuştu. Dün akşam yaşanan Hatay depremi sonrası Depremin hissedildiği Suriye'de halk kendini sokaklara attı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada

MISIR

Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası Kahire ve Giza'da sarsıntı hissedildiğinden bahsedildi. Ancak Mısır Ulusal Sismolojik Ağı dikkat çeken bir sarsıntının olmadığını ifade ederek halkı panik yapmamaya çağıdı.

Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada
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