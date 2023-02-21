Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi’nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.
Hatay'da dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.
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