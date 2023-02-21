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Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı paylaşım ile Başkanlık ve çalışanlarına karşı hakaret ederek, vatandaşları ve depremzedeleri Başkanlığa karşı kışkırttığı gerekçesi ile Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
Ekleme: 21.02.2023 - 10:25 Güncelleme: 21.02.2023 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun depremzede çocuklara ilişkin sorulan bir soruya verdiği cevap üzerinden tepki çeken açıklamada bulunmuştu.

Altaylı sosyal medya hesabından, 'Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da Diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk'ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin.' ifadelerini paylaşmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu

'Halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyici'
Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşları ve depremzedeleri Başkanlığa karşı kışkırttığı iddiası ile gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kuruluna yöneltilen, 'Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?' sorusuna verilen cevaba kasten suizanda bulunarak, sosyal medya hesabından Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu iddiası ile gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Başkanlık I. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, 'Şüphelinin twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur.
Dilekçede, Altaylı'nın, ülkemizin ve vatandaşlarının çok zor dönemlerden geçtiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığına ve devlet kuruluşlarına karşı algı ve dezenformasyon yoluyla, Din İşleri Yüksek Kuruluna sorulan bir soruya kurulun, dini bir konuya verdiği ilmi bir cevabı alıntılayarak Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı, hakaretamiz söylemlerle saldırmasının Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği ifade edildi.
Fatih Altaylı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeleriyle halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyecek şekildeki şikayete konu olan paylaşımda bulunmasının toplum nezdinde ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açtığı ve halk arasında infiale sebep olduğu kaydedilen suç duyuru dilekçesinde, Altaylı hakkında, soruşturma ve kovuşturma başlatılarak, cezalandırılması talep edildi.'

Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
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