Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti. Çadırkentte vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, kentteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Yüreğimize düşen ateşi anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Maalesef acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, 115 bin insanımız da yaralı olarak olarak kurtarıldı.Bilim insanları karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak nitelendirdiler.Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. 13 bine yakın işi makinesi sevk ettik. Her ne kadar muhalefet 'devlet yok iktidar yok' diyorlarsa da gören gözü kör kulağı sağır kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren askeri polisiyle jandarmasıyla herkes 11 ilde yerini almıştır. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Bir tanesi Kızılay çadırları nerde diyor. Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?Şehirlerimizi bütünüyle yeniden inşa edeceğiz. 1 yıl içerisinde kalıcı konutları yetiştireceğiz. Bir müjde de köylerde yaşayan var. Köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. İlk etapta Osmaniye'de 1361 konut inşa edeceğiz. 70 bin köy evi teslim edilecek.