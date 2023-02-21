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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te açıkladı! 'Zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeyi imzaladık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte depremin etkilediği Gaziantep'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslahiye ilçesinde yaptığı açıklamada "Şehir merkezlerinde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeyi imzaladık. Toplam bin 797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te açıkladı! 'Zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeyi imzaladık'
Ekleme: 21.02.2023 - 20:05 Güncelleme: 21.02.2023 - 20:06 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te açıkladı! 'Zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeyi imzaladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Tüm İslahiyeli vatandaşlarıma öncelikle geçmiş olsun dileklerimi ifade ederken, tüm ebediyete uğurladığımız kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Hem acınızı paylaşmak, hem de deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla bugün aynı zamanda İslahiye'ye gelmiş bulunuyoruz.

İslahiye, Gaziantep'in ilçeleri arasında depremden en olumsuz etkilenen yerleşim birimlerimiz arasında yer alıyor. İlçemizde bulunan 31 seyyar mutfağımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Elektrik ve su altyapısı konusunda herhangi sıkıntı kalmadı.

Doğalgazla ilgili sorunları çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Karayolu ulaşımıyla ilgili problem görünmüyor. Barınma başta olmak üzere diğer beklentilere çözüm üretiyoruz. İslahiye'de 2 bin 220 binadaki 4 bin 175 bağımsız bölümün kullanıma uygun olmadığı anlaşıldı.

Önümüzdeki 2 ay içerisinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere ülkemiz genelinde toplamda 200 bin konutun inşasına başlıyoruz. Köylerimizde de 70 bin yerel dokuya uygun ev, ahır, bahçesiyle konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Şehir merkezlerinde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeyi imzaladık. Toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor.
Hep söylediğim gibi ağırına, hafifine bakmadan şehirlerimizi yeni anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız. Sıfırdan başlamak suretiyle hem kendimize inanacağız, güveneceğiz, hem de bu binalarda oturanlar özgüven içerisinde otursunlar istiyoruz.

Amacımız deprem konutlarını ve köy evlerini 1 yıl içinde büyük ölçüde tamamlamaktır. İnşallah devlet ve millet elele bu zor günlerin üstesinden geliyoruz. Rabbim bizlere ve aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bir kez daha İslahiye'ye geçmiş olsun diyor, her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.

Allah'ın izniyle 1 yıl içerisinde biz bu felaketin üstesinden geleceğiz...'
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