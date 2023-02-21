  • USD: 18,85 - 18,88
  • EURO: 20,10 - 20,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Asrın felaketinde 16'ncı gün: Can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 41 bin 156 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

Asrın felaketinde 16'ncı gün: Can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi
Ekleme: 21.02.2023 - 09:19 Güncelleme: 21.02.2023 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Asrın felaketinde 16'ncı gün: Can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi
AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi.

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bu kez de Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik iki deprem meydana geldi. 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerde önceki sarsıntıda hasar gören binalar yıkıldı. Hasarlı evlerindeki eşyaları çıkarmak isteyen vatandaşlar yaşamını yitirdi.

İşte felaketin 16'ncı gününde bölgede yaşanan gelişmeler:

10.20 Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması tamamlandı.
09.25 AFAD: Hatay Defne'de, 20 Şubat günü 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir. 18'i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
00.35: Hatay merkezli depremlerde yaralananların Adana'ya hava ve kara yoluyla sevki sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremde yaralananlar da iki hastanenin tedbir amaçlı tahliyesi nedeniyle kente getiriliyor.
00.24: Hatay'da depremin ardından bir iş yerinde çökme meydana geldi.
00.03: Bakan Kirişci, Hatay'daki barajlarda güvenliği tehdit eden bir durumun olmadığını bildirdi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesinde
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Devletle hizalanmayacağım
Akkuyu Nükleer'den ‘deprem’ açıklaması
Fox TV muhabiri vatandaşlar tarafından deprem bölgesinden kovuldu: İnsanlar ölmüş yapmayın ya
Asrın felaketinde 16'ncı gün: Can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi
Hulusi Akar: Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 20 bini geçti
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
Lütfü Savaş'ın prens diye ağırladığı kişinin fenomen olduğu ortaya çıktı
Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada
Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık
Bahçeli'den kara propagandaya sert tepki: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir...
6'lı masadan aday açıklaması: Seçim tarihi netleşirse aday açıklanır
Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
Ajanslar acil koduyla geçti! Hatay'daki deprem anı dünya manşetlerinde: Bir noktaya dikkat çektiler
Prof. Dr. Görür ve Sözbilir'den o il için kritik deprem uyarısı: Antakya fayı strese dayanamadı
CHP'li başkandan skandal! Herkes can, Lütfü Savaş mal derdinde
Bakan Soylu: Antakya'da fayın bir bölümü daha kırıldı...
Prof. Dr. Naci Görür: Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 11 gün önce katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu! Söyledikleri gerçek oldu...
Bakan Kirişci'den Hatay depremi sonrası açıklama! Barajları tehdit eden durum yok
Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane