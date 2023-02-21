Asrın felaketi etkisini Kayseri'de de gösterdi: 12 katlı bina yıkılıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar gören ve mühürlenen Kayseri'deki 12 katlı binanın yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem sonrası Kayseri'de de yıkım çalışması yapılıyor. Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta bulunan ve altında optik, eczane, çiçekçi gibi dükkanların bulunduğu bina iş makinesiyle yıkılıyor.Yıkım işleminin yarın devam edeceği öğrenildi.Bina sakinleri 11 Şubat Cumartesi günü eşyalarını boşaltmıştı.