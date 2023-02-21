Ağır hasarlı binada şaşırtan manzara: Soğuk havayla birleşince buz dağına döndü

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından akşam itibarıyla soğuk havanın etkili olduğu Malatya’da hasarlı bir binada oluşan dev buz sarkıtlar şaşırttı Adeta binayı kaplayan buz kütlelerinin açık bırakılan su veya patlayan kombiden kaynaklabileceği ifade ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Malatya'da gece yarısı soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.Bu çerçevede hasarlı binaların önünde yaya geçişi kapatılırken, Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir bina da deprem sonrasında 4'üncü katta bulunan kombinin su kaçırmasıyla, alt katlarda bulunan dairelerde dev buz sarkıtları oluştu.Adeta binayı kaplayan buz kitlelerini gören Turan Çobanoğlu, “İçeride su açık bırakıldı veya kombi patladı. Onlardan birinin suyu patladı bu şekilde buz kitlesi oluştu” dedi.