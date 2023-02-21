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Afetzedelerin hasarlı yapılardaki eşyalarının tahliyesine yönelik genelge yayımlandı

İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortak çalışması sonucu deprem bölgelerinde yıkık, acil yıktırılacak ve ağır hasarlı yapılara, eşya tahliyesi için girilmesi/girilmemesi kurallarını içeren genelge AFAD Başkanlığı tarafından yayımlandı. Genelgede yıkık, acil yıktırılacak binalara kesinlikle girilmesine müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Ekleme: 21.02.2023 - 16:04 Güncelleme: 21.02.2023 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Afetzedelerin hasarlı yapılardaki eşyalarının tahliyesine yönelik genelge yayımlandıDeprem bölgelerinde 'yıkık', 'acil yıktırılacak' ve 'ağır hasarlı' yapılardaki eşyaların tahliyelerine yönelik esaslar belirlendi.

Kontrollü tahliye yapılacak binalara da nasıl girileceği ve nelerin alınabileceği anlatıldı.

Ayrıca tahliyelerin valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda, kolluk kuvvetleri gözetimde yapılacağının da altı çizildi.

Buna göre;
1-Afet gören alanlarda yıkık ve acil yıktırılacak yapı niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması kesinlikle yasaktır.
2-Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımı konusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecek.
3-Binasının hasar derecesi ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan ve 30 günlük itiraz süresi içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşlarımızın eşyalarını alabilmeleri, yapıları ile ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacak.
4-Bu planlamalar iletişim çadırlarında vatandaşlarımızla paylaşılacak.
5-Uzman raporunda girilemez yazması durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe izin verilmeyecek.
6-Yapıya kontrollü 30 dakika girilebilir raporu verilmesi durumunda, 30 dakika kadar süre içerisinde yalnızca değerli eşya (pasaport, kıymetli evrak vb.) alımına müsaade edilecek.
7-Yapıya kontrollü 2 saat girilebilir raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecek. (Yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet kesinlikle yasak. Mutfak dolabı, kalorifer peteği, pvc kapı pencere, her türlü yapıya monte aksamlar, elektrik ve aydınlatma tesisatı vb eşyaların sökülmesi alınması kesinlikle yasaktır.)
8-Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından sağlanacak.
9-Tahliye, kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek olup belirtilen tüm kurallara uyulması zorunludur.
10-Tahliye sırasında olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde (artçı sarsıntı vb.) tahliye derhal sonlandırılacak ve bu durum tutanak altına alınacak.
İçeri girilmesine müsaade edilmeyen veya içerisinden eşya tahliyesi yapılamayan vatandaşlarımız için ayrıca eşya yardımı yapılacak.
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