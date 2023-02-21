Adana'da Balcalı Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilecek: Kolonlar 'yorgun' çıktı

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan çalışmalarda ana binanın kolonlarında yorgunluk tespit edildi. Bunun üzerine hastaların tahliyesine karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'da art arda yaşanan depremler, bölgeye ciddi zararlar vermeye devam ediyor.Adana'da 27 Haziran 1998'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sahra hastanesi kurup, tedbir amaçlı kolonların güçlendirilmesi yoluna giden Balcalı Hastanesi'nin ana binası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı.Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra dün Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin yoğun olarak hissedildiği kentte, çevre illerden de hasta kabul edilen 35 yıllık Balcalı Hastanesi kontrol edildi. İnceleme sonucu 7 katlı ana binanın kolonlarının 'yorgun' olduğu tespit edildi.Bunun üzerine hastanenin ana binasında tedavi olan hastalar ve personelin tahliyesine karar verildi.Hastaların, çevre il ve ilçelerdeki hastanelere nakledileceği belirtildi.