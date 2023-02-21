16 gün boyunca mahsur kaldılar! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen asrın felaketinde birçok insan evsiz kalırken Malatya'dan ilginç bir haber geldi.Malatya'daki bir apartmanın 11'inci katında mahsur kalan yatalak anne ve öğretmen oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Emekli öğretmen Hanifi Akgün (70) ve annesi Güllü Akgün (91)'ün oturdukları binanın merdivenleri yıkıldığı için 16 gündür evden çıkamadıkları öğrenildi.Bugün itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden indirilen anne oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.Hanifi Akgün yaptığı açıklamada, 'Annem yatalak. Yatalak olduğu için depremde çıkmadım. Tüm ihtiyaçlarını da giderdim. Annem de hissetmemişti. Bende evde kaldım. Depremleri hissettim. Bir sorunumuz yok. Merdiven yıkılmıştı o yüzden çıkamadık'dedi.Anne ve oğlun 16 gündür neden yardım istemedikleri ise bilinmiyor.