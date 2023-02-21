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12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!

Adana’da yarısı yıkılan ve enkazında 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı’nın inşaat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu Muzaffer Mete önce kaçtı; sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu. Tutuklanan Mete’nin, CHP’li Ceyhan Belediyesi’nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
Ekleme: 21.02.2023 - 12:37 Güncelleme: 21.02.2023 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
Asrın felaketinde Adana'da 13 bina yıkıldı; 418 kişi hayatını kaybederken, enkazdan da sadece 34 kişi sağ olarak kurtarıldı. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan 25 yıllık 3 blok ve 13 kattan oluşan 39 dairelik Mete Apartmanı'nın yarısı yıkıldı ve 12 kişi enkazda kalması sonucu hayatını kaybetti.

ÖNCE KAÇTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcı, Mete Apartmanı'nın enkazında da inceleme yapıp örnekler aldı. Binanın inşat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu olan Muzaffer Mete ile birlikte toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli yakalandı; Mete ile birlikte bir zanlı daha kaçtı.. Yakalanacağını anlayan Mete önceki gün emniyete giderek teslim oldu.

12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!

CEZAEVİNE KONULDU

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mete, nöbetçi mahkemece tutuklanırken, firari olan bir müteahhit de her yerde aranıyor. Muzaffer Mete ismini, Adana kamuoyu yakından tanıyor. CHP'li Ceyhan ilçe Belediyesi'nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Mete'nin, Belediye Başkanvekili Hülya Erdem'in de özel ekibinde yer aldığı belirtildi.

12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!

AĞABEYİ ZEYDAN KARALAR'IN BAŞDANIŞMANI

Bir dönem CHP Adana İl Başkanlığı bünyesinde İl Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yapan Muzaffer Mete, 2017 yılında da yine CHP Çukurova İlçe Başkanlığı'na aday olmuş, ancak kazanamamıştı. Yerel bir gazetede de köşe yazıları kaleme alan Mete'nin ağabeyi Rıza Mete'nin de CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ına başdanışmanlığını yapıyor.

12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
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