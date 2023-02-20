Yüzlerce kamyon aralıksız gidip geliyor: Enkaz döküm sahası havadan görüntülendi

Türkiye deprem felaketinin 15'inci gününde yaralarını sararken bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.Hatay'ın Antakya ilçesinde, arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binaların enkazının kaldırılması için iş makinesi şoförleri aralıksız çalışıyor.Binalardan kaldırılan moloz yığınları, enkaz döküm sahasına getirilerek belirlenen noktalara dökülüyor.Antakya'da iş makineleriyle kamyonlara yüklenen binlerce tonluk moloz yığınları, şehir dışında belirlenen iki ayrı noktaya götürülerek dökülüyor. Molozların tepeden vadiye dökülmesi dronla havadan görüntülendi.