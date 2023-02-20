Ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle açıkladı: Dünyada tek ihracat şampiyonu var, Türkiye!
Türkiye yeni ekonomi modeli çerçevesinde ihracat yönlü büyüme stratejisi doğrultusunda uyguladığı politikalar makro ekonomik göstergelere olumlu yansırken, bu durum yabancı ekonomistlerin dikkatini çekiyor. Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle paylaştığı verilerle 'Dünyada tek ihracat şampiyonu var, Türkiye' notunu düştü.
Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin yüksek ihracat hacimlerinde patlama yaşadığına dikkat çekerken, 'Dünyada tek ihracat şampiyonu var, Türkiye' açıklamasında bulundu.
Ekonomist Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o paylaşım:
'DÜNYADA TEK İHRACAT ŞAMPİYONU VAR, TÜRKİYE'
Dünyada tek ihracat şampiyonu Türkiye. Türkiye ihracat hacimleri, kırmızı renkli çizgilerde görüldüğü gibi ithalat hacimlerinin üzerine çıktı. Bu durum çok fazla katma değerli ürün üretimi olduğunu gösteriyor. Meksika'nın ihracatı da artı ancak ithalatından daha az oldu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI