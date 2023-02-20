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Türkiye tek yürek oldu: Deprem bölgelerine yardım yağdı

Kahramanmaraş merkezli büyük felaket sonrasında yurt genelinde yardım seferberliği başladı. Vatandaşlar temel ihtiyaçların karşılanması için harekete geçerken, farklı şehirlerden odun, soba, uyku tulumu gibi eşyaların üretimi ve gönderimi sağlandı.

Türkiye tek yürek oldu: Deprem bölgelerine yardım yağdı
Ekleme: 20.02.2023 - 10:12 Güncelleme: 20.02.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Türkiye tek yürek oldu: Deprem bölgelerine yardım yağdı
Türkiye, büyük felaketin yaralarını sarıyor.

Kahramanmaraş merkezli art arda iki deprem, 41 bin vatandaşı hayattan kopardı. Depremin vurduğu 11 ilde de binaların çoğu yerle bir olurken, bölgelere yardım yağdı. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgelerine tırlar hareket etti. 7'sinden 70'inde herkesin elini taşın altına koyduğu beraberlik çalışmasında depremzedelerin temel ihtiyaçları karşılandı.

Rize'den soba yardımı

Hal böyle iken, Rize'de soba seferberliği başldı. Vatandaşlar, deprem bölgelerindeki depremzedelerin üşümemesi için soba yapımına başladı.

Amasya'da sebze meyve kampanyası

Amasya'da ise pazarcı esnafları, kente yerleşen depremzedelerin acılarını paylaşıp onlara kendi imkanlarınca destek olmak için sebze-meyve kampanyası başlattı. Toplanan erzakların araçlarla depremzedelerin yerleştiği evlerin kapısına kadar ulaştırılmasının ardından telefonla bilgi verildi.

Batman'dan odun yardımı

Batman'da ise vatandaşlar odun yardımı için kolları sıvadı. Sason ilçesinde bir araya gelen jandarma, güvenlik korucuları ve her yaştaki vatandaş depremin yaşandığı illere odun ulaştırmak için adeta seferber oldu.

İzmir'den uyku tulumu üretimi

İzmir'de bulunan 30 halk eğitimi merkezi, mesleki ve teknik liseler ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, deprem bölgesinde olan vatandaşlar için gece gündüz uyku tulumu üretip bölgeye gönderiyor.
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