Türkiye tek yürek oldu: Deprem bölgelerine yardım yağdı

Türkiye, büyük felaketin yaralarını sarıyor.Kahramanmaraş merkezli art arda iki deprem, 41 bin vatandaşı hayattan kopardı. Depremin vurduğu 11 ilde de binaların çoğu yerle bir olurken, bölgelere yardım yağdı. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgelerine tırlar hareket etti. 7'sinden 70'inde herkesin elini taşın altına koyduğu beraberlik çalışmasında depremzedelerin temel ihtiyaçları karşılandı.Hal böyle iken, Rize'de soba seferberliği başldı. Vatandaşlar, deprem bölgelerindeki depremzedelerin üşümemesi için soba yapımına başladı.Amasya'da ise pazarcı esnafları, kente yerleşen depremzedelerin acılarını paylaşıp onlara kendi imkanlarınca destek olmak için sebze-meyve kampanyası başlattı. Toplanan erzakların araçlarla depremzedelerin yerleştiği evlerin kapısına kadar ulaştırılmasının ardından telefonla bilgi verildi.Batman'da ise vatandaşlar odun yardımı için kolları sıvadı. Sason ilçesinde bir araya gelen jandarma, güvenlik korucuları ve her yaştaki vatandaş depremin yaşandığı illere odun ulaştırmak için adeta seferber oldu.İzmir'de bulunan 30 halk eğitimi merkezi, mesleki ve teknik liseler ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, deprem bölgesinde olan vatandaşlar için gece gündüz uyku tulumu üretip bölgeye gönderiyor.