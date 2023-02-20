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TOKİ İstanbul Avrupa yakası konut başvurusu kabul edilenler açıklandı

TOKİ'nin "İlk Evim" projesinde İstanbul Avrupa yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılması planlanan konutlar için yapılacak çekilişe katılma hakkı kazananlar açıklandı.

Ekleme: 20.02.2023 - 15:36 Güncelleme: 20.02.2023 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
TOKİ İstanbul Avrupa yakası konut başvurusu kabul edilenler açıklandıTOKİ'nin web sitesinden yapılan açıklama İstanbul'da Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak konutları yapılan başvuruların ardından çekilişe hak kazanan isimler belli oldu. Liste TOKİ'nin web sitesinden açıklandı.

Buna göre listede yer alan isimler 'İlk Evim' projesi kapsamında yapılacak çekilişte yer alacak.

TOKİ'nin istediği şartları oluşturan kişiler de Engelli, Emekli, Genç, Diğer (Normal), Şehit Yakını, Terör Malulü ve Gazi kategorisinden çekilişe katılabiliyor. Konut başvuruna kabul edilip edilmediğinizi öğrenmek için https://www.toki.gov.tr/Projeler/projeler/istanbul_avrupa.html adresine gidebilirsiniz. 

TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Kura tarihi ilerleyen günlerde TOKİ tarafından ilan edilecek.
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