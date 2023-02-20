Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen depremlerle ilgili konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından yaptığı açıklamada iki bölgede de yıkım olduğu bilgisinin alındığını duyurdu.

Hatay'da akşam saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi.Hasarlı binaların bazılarının yıkıldığı bilgisi gelirken şu an 8 vatandaşımız yaralandığı aktarıldı.Yaşanan felaket sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı ilk açıklamada, Hatay'daki depremlerin ardından Samandağ ve Defne ilçelerinde yıkım olduğu bilgisini aldıklarını aktardı.Soylu, Yayladağı, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinden ise herhangi bir sorun olmadığı bilgisini paylaştı.Öte yandan ekiplerin özellikle Samandağ ve Defne'de müdahalelere başladığı öğrenildi.