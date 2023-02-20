Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 11 gün önce katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu! Söyledikleri gerçek oldu...

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Ne Var Ne Yok’ programının konuğu Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 11 gün önce gerçekleştirilen yayında depremle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Üşümezsoy’un söyledikleri gerçek oldu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Ne Var Ne Yok' programının konuğu Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 11 gün önce gerçekleştirilen yayında depremle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un söyledikleri gerçek oldu..Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı programda deprem bölgesini işaret ederek, “Buradaki fayların uzunluğuna göre buradaki büyüklükler 6.0- 6,5 arasında depremler olur. 6.2 gibi” demişti.