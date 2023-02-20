Oktay: Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vatandaşları, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz." şeklinde uyardı.
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