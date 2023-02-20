Oktay: Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz.