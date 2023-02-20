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Murat Kurum: Deprem bölgesinde altı dükkan, üstü daire dönemi kapanacak

Depremin vurduğu Gaziantep'te çalışmalara ilişkin son durumu paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 1 ay içinde ilk temellerin yükseleceğini açıkladı.

Murat Kurum: Deprem bölgesinde altı dükkan, üstü daire dönemi kapanacak
Ekleme: 20.02.2023 - 14:53 Güncelleme: 20.02.2023 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum: Deprem bölgesinde altı dükkan, üstü daire dönemi kapanacak
Türkiye, tarihin en büyük felaketi ile mücadele ediyor...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 şiddetli deprem, toplamda 11 ili vurdu. Enkaza dönen şehirlere, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar sarılmaya başlandı. Bu kapsamda kentlerin de yeniden ayağa kalkması için çalışmalar hız kazandı. Büyük felaketin ardından hükümetin tüm bakanları afet bölgeleri için görevlendirildi.

Bakan Kurum sahada
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremin en çok vurduğu illerden biri olan Gaziantep'te, deprem koordinasyon çalışmalarını yürütmek etmek için harekete geçti.

Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre, burada çalışmaları inceleyen Bakan Kurum, ardından açıklamalarda bulundu.

"2-3 ay içinde kalıcı ve güvenli konutların şantiyeleri görülecek"

Kurum şu ifadeleri kullandı:

1 ay içinde ilk temeller yükselecek. Deprem bölgesinde 2-3 ay içinde kalıcı ve güvenli konutların şantiyeleri görülecek. Altı dükkan, üstü daire dönemi de kapanacak.
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