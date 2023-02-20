MSB paylaştı! 1'i PKK/KCK mensubu 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu, 5 kişinin yakalandığını açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında.
5 KİŞİ YAKALANDI
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI