Malatya'da 19 kişinin öldüğü sitenin yıkılmasına ilişkin 3 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 15 gün geçti...Asrın felaketi olarak nitendirilen deprem sonrasında 11 il enkaza dönüştü.Bunun yanı sıra depremler sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bine yükseldi.Kahramanmaraş ve Hatay bölgeleri haricinde ise arama kurtarma çalışmaları sonlandı.Enkaz kaldırma işlemlerine başlanıldı.Bu süreçte yıkılan binalarda birçok ihmalkarlık tespit edildi.İnşaatlarda kullanılan ciddi malzeme eksiklikleri depremin yıkıcı sebeplerini de gözler önüne serdi.Cumhuriyet Başsavcılığı da sorumluları yakalamak için soruşturma başlattı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'Hayat Sitesi'nin enkazında gerekli incelemeler yapılmadan enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı, delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı' belirtildi.Soruşturmaların titizlikle ve tüm yönleriyle devam ettiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Adı geçen binanın yapımında ya da yıkılmasında sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır.Yıkılan bina enkazından Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişi heyetince 12 Şubat tarihinde inceleme için yeteri kadar karot örneği alınmıştır.Soruşturmalar kapsamında il genelinde yıkılan binalarla ilgili bilirkişi nezdinde örnek alımı yapılmadan enkazların kaldırılmaması talimatlandırılarak bu işlemlere izin verilmemektedir.Bilirkişi inceleme sonuçları beklenen soruşturmada, şüpheliler S.S, F.S ve S.S. gözaltına alınmıştır.'