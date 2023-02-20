  • USD: 18,84 - 18,88
  • EURO: 20,14 - 20,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Malatya'da 19 kişinin öldüğü sitenin yıkılmasına ilişkin 3 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Malatya'da 19 kişinin hayatını kaybettiği bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 20.02.2023 - 13:58 Güncelleme: 20.02.2023 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da 19 kişinin öldüğü sitenin yıkılmasına ilişkin 3 gözaltı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 15 gün geçti...

Asrın felaketi olarak nitendirilen deprem sonrasında 11 il enkaza dönüştü.

Bunun yanı sıra depremler sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bine yükseldi.

Enkazlar kaldırılıyor
Kahramanmaraş ve Hatay bölgeleri haricinde ise arama kurtarma çalışmaları sonlandı.

Enkaz kaldırma işlemlerine başlanıldı.

İhmarkarlıklar belirlendi
Bu süreçte yıkılan binalarda birçok ihmalkarlık tespit edildi.

İnşaatlarda kullanılan ciddi malzeme eksiklikleri depremin yıkıcı sebeplerini de gözler önüne serdi.

Delillerin karartıldığı iddialarına açıklık getirildi
Cumhuriyet Başsavcılığı da sorumluları yakalamak için soruşturma başlattı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'Hayat Sitesi'nin enkazında gerekli incelemeler yapılmadan enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı, delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı' belirtildi.

'Yeteri kadar karot örneği alınmıştır'
Soruşturmaların titizlikle ve tüm yönleriyle devam ettiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Adı geçen binanın yapımında ya da yıkılmasında sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır.

Yıkılan bina enkazından Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişi heyetince 12 Şubat tarihinde inceleme için yeteri kadar karot örneği alınmıştır.

Soruşturmalar kapsamında il genelinde yıkılan binalarla ilgili bilirkişi nezdinde örnek alımı yapılmadan enkazların kaldırılmaması talimatlandırılarak bu işlemlere izin verilmemektedir.

Bilirkişi inceleme sonuçları beklenen soruşturmada, şüpheliler S.S, F.S ve S.S. gözaltına alınmıştır.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine yönelik soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
Bakan Murat Kurum: Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Adıyaman’da çocuklar çadır sınıflarda dersbaşı yaptı
Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Ses kaydını paylaştı: 3,5 milyon Euro... 'Şovunu yaptın olacaklara katlanacaksın'
‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...
Başkan Erdoğan ile Bahçeli depremden etkilenen Hatay'a gitti
Murat Kurum: Deprem bölgesinde altı dükkan, üstü daire dönemi kapanacak
İstanbul'da yine metrobüs arızası! Yolcular mağdur oldu
Deprem sonrası evini kontrol ettirmek isteyen Armağan Çağlayan İBB'ye isyan etti
Güney Kore ekibinden saygı duruşu
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı!
Asrın felaketinde 15'inci gün: Can kaybı 41 bin 156
Barış Atay'ın 'kentsel dönüşüme direnin' dediği mahallelerde evler yıkılmak üzere
Bakan Yanık: Bin 788 refakatsiz çocuğumuzun bin 225'ini ailesine teslim ettik
Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!
Ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle açıkladı: Dünyada tek ihracat şampiyonu var, Türkiye!
Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Kara delik gibi yuttu: Böylesine daha önce hiç rastlanmadı kimse nereye gittiğini bilmiyor

Kara delik gibi yuttu: Böylesine daha önce hiç rastlanmadı kimse nereye gittiğini bilmiyor

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler