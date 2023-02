Kentsel dönüşüme karşı CHP'li vekilden yıkım yaşanan bölgeler için heykel teklifi

Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden ikisini 9 saat arayla art arda yaşadı.11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ olmak üzere 11 ilimizi vurdu.Bu illerden Hatay ve Kahramanmaraş adeta yerle bir oldu.Depremin yaraları sarılmaya deva edilirken bir yandan da yıkımın sebepleri tartışılıyor.Bu sebeplerden en geçerli olanı ise kentsel dönüşüm projeleriyle yeterince eski binanın yenilenmemesi...Bu durumda da CHP'nin deprem öncesinde kentsel dönüşüm projelerine karşı yürüttüğü kampanyalar akıllara geliyor.Türkiye'nin birçok kentinde eski binaların depreme dayanıklı modern yapılara dönüşümü için hazırlanan projelere CHP karşı çıktı.Bu kampanyaları yürüten CHP'li vekiller şu sıralarda ise yıkım için suçlayacak isim arıyor.Bu kapsamda 24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi'nin tweetleri ortaya çıktı.Develi, 2014 tarihinde yaptığı paylaşımla halkı kentsel dönüşüme karşı tavır alarak yerel seçimlerde oy kullanmaya çağırıyor.Develi depremden sonra yaptığı paylaşımda ise depremde yıkılan alanlara felaketin hafızlara kazınması için heykel yapmayı teklif ediyor.CHP'li belediye başkanlarını etiketleyerek yaptığı paylaşımda Develi, 'Depremin vurduğu her bina yeri, her mahalle her ilçe ve illerdeki yıkım alanları yaşananları unutmamak, unutturmamak için anıtlaştırılarak zihinlere kazınmalı…' ifadelerine yer verdi.