Kara delik gibi yuttu: Böylesine daha önce hiç rastlanmadı kimse nereye gittiğini bilmiyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen çifte depremin ardından ortaya çıkan görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Diyarbakır'dan gelen görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Depremlerin ardından yer yarıldı dere içine akmaya başladı. İşte herkesi korkutan o görüntü.

Kahramanmaraş ve Elbistan'da meydana gelen iki büyük depremin ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaydedilen görüntüler herkesi korkuttu.Çifte depremin ardından meydana gelen artçı depremler nedeniyle yer yarıldı ve dere yerin içine akmaya başladı. Ortaya çıkan dev obruk dere yatağını kuruttu. Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre son bir haftada merkez üssü Lice'nin Birlik ve Şenlik mahalleleri olan 8 deprem kaydedildi. Şiddeti 3 ile 4 arasında değişen depremler, Duru, Birlik ve Şenlik mahallelerinde bazı yapılarda ciddi hasarlara neden oldu.Deprem nedeniyle Duru'ya bağlı Işıkten mezrasından geçen bir derede ise obruk oluştu. 11 gündür tüm suyu yer altına çeken obruk, dere yatağındaki suyu kuruttu. Oluşan obruğun dere suyunu kurutarak çekmesi vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar suyun obruktan nereye gittiğini bilmediklerini söyledi.