Hatay'da deprem sonrasında bazı evler Asi Nehri'ne sürüklendi
Asrın felaketinin ardından depremin en çok etkilediği ilde müstakil evlerin bazıları çöküntü oluşturarak nehire doğru kaydı.
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde hissedildi.
2 büyük depremin ardından 40 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.
Öte yandan 11 ilde binlerce ev enkaza dönüştü.
Arama kurtarma çalışmaları sonlandı
Hatay ve Kahramanmaraş illeri hariç diğer kentlerde arama kurtarma çalışmalarına son verildi.
Bunun yanı sıra depremin etkileri sürüyor.
Binlerce can alan ve hasara sebep olan depremin ardından bir yeni gelişme daha yaşandı.
Evler nehire çöktü
Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremler nedeniyle etrafında çöküntü oluşan bazı müstakil evler görüntülendi.
Müstakil evler kentin simgesi haline gelen Asi Nehrine doğru çöktü.
2 büyük depremin ardından 40 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.
Öte yandan 11 ilde binlerce ev enkaza dönüştü.
Arama kurtarma çalışmaları sonlandı
Hatay ve Kahramanmaraş illeri hariç diğer kentlerde arama kurtarma çalışmalarına son verildi.
Bunun yanı sıra depremin etkileri sürüyor.
Binlerce can alan ve hasara sebep olan depremin ardından bir yeni gelişme daha yaşandı.
Evler nehire çöktü
Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremler nedeniyle etrafında çöküntü oluşan bazı müstakil evler görüntülendi.
Müstakil evler kentin simgesi haline gelen Asi Nehrine doğru çöktü.
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