Hatay'da 3 dakika arayla iki büyük deprem meydana geldi!

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken 3 dakika arayla Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, ilk depremlerde hasar alan binalar da yıkıldı.DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,4AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 6,4 olarak ölçülürken derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.5,8'LİK BİR DEPREM DAHA!6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.FUAT OKTAY: 8 YARALI VARCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldiğini, sonrasında yaklaşık 20 artçı deprem yaşandığını bildirdi. Oktay, hastanelere şu ana kadar 8 yaralının getirildiğini, 28 ihbar aldındığını ve ihbarların tek tek değerlendirildiğini söyledi. Vatandaşlara uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda rica ediyoruz. ' dedi.'TEYİT EDİLEN RİSK YOK'Fuat Oktay şunları kaydetti:'Karaçay Barajı ile ilgili bir söylenti yayıldı. Henüz teyit edilen bir risk olmadığını gördük. Kandilli'nin tsunami uyarısı olmuştu. Kandilli ile görüştük. 2 saatlik bir standart uygulamaları olduğunu ifade ettiler. Şu anda böyle bir riskin olmadığını gördüğü için uyarı kaldırıldı.'HASARLI BİNALAR YIKILDISarsıntının ardından ilk depremlerin sonrasında ağır hasarlı olan binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarılar yapıldı.AFAD'DAN KRİTİK UYARI!Yaşanan depremlerin ardından AFAD'dan hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarı yapıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada 'Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin.' denildi.AFAD, 'Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.' ifadelerine yer verdi.'DENİZ SEVİYESİNİN YÜKSELME RİSKİ VAR'Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten AFAD, 'Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.' ifadelerine yer verdi.DENİZ SEVİYESİ YÜKSELTİSİNE YÖNELİK UYARI KALDIRILDIAFAD, tedibir amaçlı yapılan denize seviyesi yükselmesine yönelik uyarıyı kaldırdığını bildirdi.AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.'BAKAN SOYLU: SAMANDAĞ VE DEFNE'DE YIKIM OLDUİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin merkez üsleri olan Samandağ ve Defne'de yıkım olduğunu bildirdi.GAZİANTEP VALİSİ: CAN KAYBI YAŞANMADIGaziantep Valisi Davut Gül, Hatay'da art arda meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerde kentte bir metruk binada kısmi çökme olduğunu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay merkezli depremlerin Gaziantep'te de hissedildiğini belirtti.Depremle ilgili ihbarların değerlendirildiğini aktaran Gül, 'An itibarıyla bir metruk binada kısmi çökme olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Lütfen ağır hasarlı binalardan uzak durunuz. Geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.AFAD BAŞKANI SEZER: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEAFAD Başkanı Yunus Sezer, Hatay merkezli depremlerin ardından ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek 'Hatay ilimizde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Ekiplerimiz, gelen ihbarlara hızla yönlendirilmiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.' dedi.HATAY VALİSİ: TARAMALARIMIZ SÜRÜYORHatay Valisi Rahmi Doğan, 'Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor.' dedi.ADANA'DA YIKILAN BİNA OLMADIAdana Valisi Süleyman Elban, Hatay merkezli meydana gelen depremler nedeniyle kentte herhangi bir yıkımın yaşanmadığın söyledi. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki binanın yıkıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyleyen Vali Elban, gerekli kontrollerin yapılmaya devam ettiğini kaydetti.KARAMAN'DA DA PANİK YAŞANDIHatay'da meydana gelen depremler Karaman'da da hissedildi. Deprem sonrası afet bölgelerinden Karaman'a gelerek KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedeler panik yaşayarak yurtlardan dışarı çıktılar.DEPREM ORTA DOĞU'DA BİRÇOK ÜLKEDE HİSSEDİLDİHatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.