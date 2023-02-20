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Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 25 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya üzerinden korku ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yapan 808 hesap yöneticisi tespit edildi.

Ekleme: 20.02.2023 - 12:33 Güncelleme: 20.02.2023 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 25 kişi tutuklandı
Türkiye, 15 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor.

Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremde binlerce insan hayatını kaybetti.

Yaşanan büyük felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu ve depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

Bu süreçte yurdun dört bir yanından gönüllüler afet bölgesine akın etti. Burada canla başla verilen mücadelede ortaya duygu dolu görüntüler çıktı.

Öte yandan bu seferberliği gölgede bırakmak isteyenler de oldu.

Deprem felaketinin ardından sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlar başladı.

Tek tek tespit edildiler
Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Yürütülen çalışmaya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

'452 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı'
Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 808 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 452 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 131 şahıs gözaltına alınmış, 25'i tutuklanmıştır.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 76 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca “deprem yardımı” teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır.
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