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‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...

1999 Marmara depremi sonrası dönemin hükümetince getirilen vergiler arasında yer alan ve daha sonra kalıcı hale geldiği için "deprem vergisi" diye bilinen özel iletişim vergisinde (ÖİV) 2000-2022 döneminde yaklaşık 88 milyar liralık tahsilat gerçekleşti. Muhalefet liderlerinin başını çektiği ve sosyal medyada bir kesimin her deprem afeti sonrası üzerinde tepindiği 'deprem vergileri nerede?' manipülasyonuna karşı, işte deprem vergilerinin kalem kalem harcandığı yerler…

‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...
Ekleme: 20.02.2023 - 15:16 Güncelleme: 20.02.2023 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...
Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak adlandırılan çifte deprem felaketinin ardından deprem vergileri yine gündeme oturdu. 1999'daki Marmara depreminin ardından çıkarılan yasayla hayatımıza giren kamuoyunda deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi'nden (ÖİV) toplanan paraların nereye gittiği merak ediliyor. İşte yanıtı...

1999 MARMARA DEPREMİ:
Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, İstanbul ve Sakarya için harcanan miktar:
103 MİLYAR TL

Afete dayanıklı olarak inşa edilen konut, okul, sosyal donatı, hastane ve eğitim alanı:
43 BİN 603

Güçlendirme ve yenileme yapılan kamu binası:
1.380

2003 BİNGÖL DEPREMİ:
Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar:
9 BİN 189

İş yeri sayısı:
136

Ahır sayısı:
573

Yapılan yatırım miktarı:
4.2 MİLYAR LİRA

2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİ:
Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: 1050

İş yeri sayısı: 14

Yapılan yatırım miktarı: 5 MİLYAR LİRA

2011 VAN DEPREMİ:
TOKİ afet konutları: 25 bin 742

Evini Yapana Yardım(EEY) sistemiyle inşa edilen konutlar: 8 bin 60

Onarım ve güçlendirmesi yapılan orta hasarlı konutlar: 1817

Ahır Sayısı: 2 bin 914

Ayrıca Van'da 53 okul, 26 cami, 10 ticaret merkezi, 1 sağlık ocağı ve 1 köy konağı yapıldı.

Yaklaşık 3 milyar TL harcanan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmeden önce bölgeye 47 km mesafeden kaynak suyu getirilerek Van'ın 2060 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılandı.

Yeni Van'ın inşası için ayrılan kaynak: 5 MİLYAR 356 MİLYON LİRA

Yapılan toplam yatırım: 13,8 MİLYAR LİRA

2020 ELAZIĞ DEPREMİ:
İnşa edilen afet konutları: 23 bin 249

Deprem sonrası Elazığ'da yapılan toplam yatırım tutarı: 10 Milyar Lira

2020 İZMİR DEPREMİ:
Yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 7 bölgede 1.444 konut, rezerv alanda 3 bin 500 konut ve millet bahçesi yapılmaya başlandı.

Deprem sonrası şehre yapılan yatırım toplamı:
2.2 MİLYAR LİRA

İzmir'de yapılması hedeflenen toplam konut sayısı:
5 BİN 61

Teslim edilen konut sayısı:
BİN 404

2023 ASRIN FELAKETİ:
Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşaatına başlanacak.

Hedef: 1 yıl içinde tüm konutların TOKİ tarafından inşa edilmesi.

Hasar tespit çalışması yapılana kadar depremzedelere verilen destek: 10 BİN TL

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaç için verilen nakdi yardım: 100 BİN TL

Evleri inşa edilene kadar depremzedelere yönelik kira yardımı:
2.000-5.000 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk etapta aktarılan bütçe:
100 MİLYAR TL

Şubat 2023 itibariyle toplanan deprem vergisi: 88 MİLYAR LİRA

AK Parti hükümetleri döneminde depremle ilgili direkt ve dolaylı yapılan yatırımların toplamı (Ocak 2020 itibariyle): 1,2 Trilyon Lira'dan fazla

Kahramanmaraş Depremleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sadece ilk etapta aktarılan miktar: 100 MİLYAR LİRA

Bu rakam bile 20 yıldır toplanan deprem vergilerinden fazla
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