‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...
1999 Marmara depremi sonrası dönemin hükümetince getirilen vergiler arasında yer alan ve daha sonra kalıcı hale geldiği için "deprem vergisi" diye bilinen özel iletişim vergisinde (ÖİV) 2000-2022 döneminde yaklaşık 88 milyar liralık tahsilat gerçekleşti. Muhalefet liderlerinin başını çektiği ve sosyal medyada bir kesimin her deprem afeti sonrası üzerinde tepindiği 'deprem vergileri nerede?' manipülasyonuna karşı, işte deprem vergilerinin kalem kalem harcandığı yerler…
Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak adlandırılan çifte deprem felaketinin ardından deprem vergileri yine gündeme oturdu. 1999'daki Marmara depreminin ardından çıkarılan yasayla hayatımıza giren kamuoyunda deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi'nden (ÖİV) toplanan paraların nereye gittiği merak ediliyor. İşte yanıtı...
1999 MARMARA DEPREMİ:
Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, İstanbul ve Sakarya için harcanan miktar:
103 MİLYAR TL
Afete dayanıklı olarak inşa edilen konut, okul, sosyal donatı, hastane ve eğitim alanı:
43 BİN 603
Güçlendirme ve yenileme yapılan kamu binası:
1.380
2003 BİNGÖL DEPREMİ:
Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar:
9 BİN 189
İş yeri sayısı:
136
Ahır sayısı:
573
Yapılan yatırım miktarı:
4.2 MİLYAR LİRA
2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİ:
Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: 1050
İş yeri sayısı: 14
Yapılan yatırım miktarı: 5 MİLYAR LİRA
2011 VAN DEPREMİ:
TOKİ afet konutları: 25 bin 742
Evini Yapana Yardım(EEY) sistemiyle inşa edilen konutlar: 8 bin 60
Onarım ve güçlendirmesi yapılan orta hasarlı konutlar: 1817
Ahır Sayısı: 2 bin 914
Ayrıca Van'da 53 okul, 26 cami, 10 ticaret merkezi, 1 sağlık ocağı ve 1 köy konağı yapıldı.
Yaklaşık 3 milyar TL harcanan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmeden önce bölgeye 47 km mesafeden kaynak suyu getirilerek Van'ın 2060 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılandı.
Yeni Van'ın inşası için ayrılan kaynak: 5 MİLYAR 356 MİLYON LİRA
Yapılan toplam yatırım: 13,8 MİLYAR LİRA
2020 ELAZIĞ DEPREMİ:
İnşa edilen afet konutları: 23 bin 249
Deprem sonrası Elazığ'da yapılan toplam yatırım tutarı: 10 Milyar Lira
2020 İZMİR DEPREMİ:
Yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 7 bölgede 1.444 konut, rezerv alanda 3 bin 500 konut ve millet bahçesi yapılmaya başlandı.
Deprem sonrası şehre yapılan yatırım toplamı:
2.2 MİLYAR LİRA
İzmir'de yapılması hedeflenen toplam konut sayısı:
5 BİN 61
Teslim edilen konut sayısı:
BİN 404
2023 ASRIN FELAKETİ:
Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşaatına başlanacak.
Hedef: 1 yıl içinde tüm konutların TOKİ tarafından inşa edilmesi.
Hasar tespit çalışması yapılana kadar depremzedelere verilen destek: 10 BİN TL
Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaç için verilen nakdi yardım: 100 BİN TL
Evleri inşa edilene kadar depremzedelere yönelik kira yardımı:
2.000-5.000 TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk etapta aktarılan bütçe:
100 MİLYAR TL
Şubat 2023 itibariyle toplanan deprem vergisi: 88 MİLYAR LİRA
AK Parti hükümetleri döneminde depremle ilgili direkt ve dolaylı yapılan yatırımların toplamı (Ocak 2020 itibariyle): 1,2 Trilyon Lira'dan fazla
Kahramanmaraş Depremleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sadece ilk etapta aktarılan miktar: 100 MİLYAR LİRA
Bu rakam bile 20 yıldır toplanan deprem vergilerinden fazla
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