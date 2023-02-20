‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...

Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak adlandırılan çifte deprem felaketinin ardından deprem vergileri yine gündeme oturdu. 1999'daki Marmara depreminin ardından çıkarılan yasayla hayatımıza giren kamuoyunda deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi'nden (ÖİV) toplanan paraların nereye gittiği merak ediliyor. İşte yanıtı...Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, İstanbul ve Sakarya için harcanan miktar:103 MİLYAR TLAfete dayanıklı olarak inşa edilen konut, okul, sosyal donatı, hastane ve eğitim alanı:43 BİN 603Güçlendirme ve yenileme yapılan kamu binası:1.380Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar:9 BİN 189İş yeri sayısı:136Ahır sayısı:573Yapılan yatırım miktarı:4.2 MİLYAR LİRA2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİ:Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: 1050İş yeri sayısı: 14Yapılan yatırım miktarı: 5 MİLYAR LİRATOKİ afet konutları: 25 bin 742Evini Yapana Yardım(EEY) sistemiyle inşa edilen konutlar: 8 bin 60Onarım ve güçlendirmesi yapılan orta hasarlı konutlar: 1817Ahır Sayısı: 2 bin 914Ayrıca Van'da 53 okul, 26 cami, 10 ticaret merkezi, 1 sağlık ocağı ve 1 köy konağı yapıldı.Yaklaşık 3 milyar TL harcanan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmeden önce bölgeye 47 km mesafeden kaynak suyu getirilerek Van'ın 2060 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılandı.Yeni Van'ın inşası için ayrılan kaynak: 5 MİLYAR 356 MİLYON LİRAYapılan toplam yatırım: 13,8 MİLYAR LİRAİnşa edilen afet konutları: 23 bin 249Deprem sonrası Elazığ'da yapılan toplam yatırım tutarı: 10 Milyar LiraYürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 7 bölgede 1.444 konut, rezerv alanda 3 bin 500 konut ve millet bahçesi yapılmaya başlandı.Deprem sonrası şehre yapılan yatırım toplamı:2.2 MİLYAR LİRAİzmir'de yapılması hedeflenen toplam konut sayısı:5 BİN 61Teslim edilen konut sayısı:BİN 404Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşaatına başlanacak.Hedef: 1 yıl içinde tüm konutların TOKİ tarafından inşa edilmesi.Hasar tespit çalışması yapılana kadar depremzedelere verilen destek: 10 BİN TLDepremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaç için verilen nakdi yardım: 100 BİN TLEvleri inşa edilene kadar depremzedelere yönelik kira yardımı:2.000-5.000 TLHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk etapta aktarılan bütçe:100 MİLYAR TLŞubat 2023 itibariyle toplanan deprem vergisi: 88 MİLYAR LİRAAK Parti hükümetleri döneminde depremle ilgili direkt ve dolaylı yapılan yatırımların toplamı (Ocak 2020 itibariyle): 1,2 Trilyon Lira'dan fazlaKahramanmaraş Depremleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sadece ilk etapta aktarılan miktar: 100 MİLYAR LİRABu rakam bile 20 yıldır toplanan deprem vergilerinden fazla